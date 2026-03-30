Procesiune la Mănăstirea Crângu din județul Teleorman

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 30 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a poposit, în Duminica a 5‑a din Postul Mare, 29 martie, în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii „Sfântul Mucenic Galaction” din localitatea Crângu, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Tot în aceeași zi, potrivit tradiției, Icoana Maicii Domnului «Axionița», aflată în patrimoniul așezământului monahal, a fost purtată în procesiune de la Mănăstirea Crângu până la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Crângu.

Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele protosinghel Calinic Stan, starețul obştii monahale; arhidiaconii Ionuț Oblu și Alexandru Mărgărit, precum și alți slujitori.

În omilia rostită, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a evidențiat ajutorul pe care Maica Domnului îl revarsă asupra tuturor creștinilor ce se roagă cu credință și dragoste: „În Mănăstirea Crângu, trăim, în această perioadă a Postului Sfintelor Paști, o bucurie duhovnicească, un semn văzut al ocrotirii și al purtării de grijă a Maicii Domnului pentru noi. Este vorba despre icoana sa făcătoare de minuni, care se cinstește în această sfântă mănăstire și pe care, în această duminică, o purtăm în procesiune, aducând cinstire Preasfintei Maici a Domnului nostru Iisus Hristos, rugând‑o să ne fie ocrotitoare, veghetoare și ajutătoare”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.

 

