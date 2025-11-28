Procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor” la Galaţi

Evenimentele închinate ocrotitorului spiritual al oraşului Galaţi şi al Eparhiei Dunării de Jos, Sfântul Apostol Andrei, reprezintă în fiecare an prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toţi slujitorii sfintelor altare şi credincioşii de la Dunărea de Jos.

În acest an, când se împlinesc 33 de ani de când Sfântul Apostol Andrei a fost chemat ca ocrotitor spiritual al oraşului Galaţi, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, a fost organizat un amplu program pastoral‑misionar, cultural‑educaţional şi social‑filantropic, care a continuat joi, 27 noiembrie, cu Procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor”.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost aduse la Galaţi, de la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov, moaştele Sfântului Ierarh Calinic, de către o delegaţie a acestei mănăstiri, condusă de părintele arhimandrit Vasile Pârjol, starețul mănăstirii ilfovene.

Racla cu sfintele moaşte a fost întâmpinată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, împreună cu monahii şi monahiile de la mănăstirile eparhiei, clerici, elevi seminarişti, studenţi, copii şi numeroşi credincioşi pelerini. De aici, după o scurtă rugăciune de mulţumire, în sunet de cântări bisericeşti şi mireasmă de tămâie, pelerinii au plecat în procesiune pe Calea Domnească spre Catedrala Arhiepiscopală.

În acelaşi timp, alte două coloane de pelerini au mers în procesiune către Catedrala Arhiepiscopală de la Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Vasile cel Mare`‑Galaţi, cu moaştele Sfinţilor Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de Eghina şi Luca al Crimeei; şi de la Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Seminarului Teologic Ortodox din Galaţi, cu moaştele Sfântului Apostol Andrei.

La Catedrala Arhiepiscoaplă a fost săvârşită o slujbă de Te Deum, iar Arhiepiscopul Dunării de Jos a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi în care a vorbit despre viaţa isihastă şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, evidenţiind calităţile care ni‑l arată ca un iscusit povăţuitor al clerului şi al cinului monahal, un păstor de suflete blând, smerit, milostiv şi un înţelept duhovnic.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, chiriarhul a oferit părintelui arhimandrit Vasile Pârjol, stareţul Mănăstirii Cernica, distincţia eparhială pentru clerici „Crucea Sfântului Apostol Andrei”, clasa I. La rândul său, părintele stareț i‑a dăruit Înaltpreasfinţiei Sale o icoană cu chipul Sfântului Calinic de la Cernica.

După aceste momente, sfintele odoare au fost aşezate spre închinare în baldachinul special amenajat în proximitatea sfântului lăcaş. În continuare, monahii şi monahiile, precum şi clerici şi credincioşi din cele două judeţe, Galaţi şi Brăila, au rămas până târziu în noapte la slujba Privegherii şi apoi la Sfânta Liturghie, săvârşite de chiriarh. În tot acest timp de rugăciune, foarte mulţi credincioşi din eparhie, dar şi din alte zone alte ţării, s‑au închinat şi au sărutat cu mare evlavie şi smerenie moaştele sfinţilor care binecuvântează în aceste zile cetatea Galaţiului.