Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 17 Septembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în perioada 19‑21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana.

La acest eveniment deosebit vor lua parte ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, stareți și starețe de la mănăstirile din zonă și din întreaga țară, preoți, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și numeroși pelerini, veniți să aducă cinstire noului mucenic al Tismanei.

Programul manifestărilor, vineri, 19 septembrie, de la ora 12:00, va începe cu deschiderea oficială a Simpozionului Național, intitulat: „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX, Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă”, cu participarea unor distinși invitați din mediul teologic și academic, dar și lansarea cărţii dedicate vieții și muceniciei Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana.

În ziua de sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 9:00, vor continua lucrările simpozionului și prezentarea concluziilor. Tot în aceeași zi, de la ora 19:00, va avea loc slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana.

Programul liturgic va continua duminică, 21 septembrie, la ora 9:00, prin săvârșirea Sfântei Liturghii arhierești, în prezența numeroșilor credincioși așteptați la această sărbătoare.

Un moment de aleasă însemnătate va avea loc la ora 12:00, când vor fi prezentate Tomosul de canonizare și icoana Sfântului Cuvios Gherasim. Prin acest eveniment, obștea monahală împreună cu pelerinii se vor bucura de darul binecuvântării și de ocrotirea unui nou sfânt așezat în rândul celor cinstiți de Biserica Ortodoxă Română.

 

