Proclamarea locală a canonizării Sfântului Ilarion Felea la Arad

Duminică, 5 octombrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Sărbătoarea a început în ajun, cu slujba Privegherii, săvârşită de clerici cadre didactice de la şcolile arădene. În Duminica a 19-a după Rusalii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltprea­sfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.

Sâmbătă seara, la prima pomenire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a săvârşit Vecernia Mare cu Litie şi Utrenia. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de elevi și studenți, condus de diac. Marius Lăscoiu-Martin, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, ne-a transmis protos. Iustin Popovici.

Duminică dimineaţa, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de soborul de ierarhi, condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, din care au făcut parte: Înalt­preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caranse­beșului; Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei; Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoa­rei; Preasfințitul Părinte Emilian Cri­șanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Împreună cu mulţimile de cre­din­cioși veniţi din toată eparhia a­rădeană, la acest eveniment au fost prezenţi stareţi, duhovnici, ieromonahi și preoți, membri din familia Felea, oficialităţi centrale, judeţene şi locale, secretarul de stat pentru culte, Ciprian Olinici.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, dirijat de diac. Laviniu Morariu.

Cuvântul de învăţătură a fost ros­tit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, care a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 19-a după Rusalii, referindu-se şi la viața Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Tomosul sinodal a fost citit de către Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Emilian Crișa­nul. A urmat prezentarea acestuia în mod solemn, împreună cu icoana oficială aprobată de Sfântul Sinod și cântarea troparului Sfântului Ilarion. Tot soborul de ierarhi a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei o bederniță și o icoa­nă cu chipul Sfântului Preot Ilarion, precum și 10 volume tipărite de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, prin colecția „Ilarion Felea - Opere complete”.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a subliniat importanţa acestui moment pentru istoria eparhiei și a școlilor teologice arădene. Totodată, şi-a manifestat recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru că a rânduit aceste lucrări în An Centenar, care se vor încununa cu sfinţirea pic­turii Catedralei Naționale. De asemenea, a adus mulţumiri ierarhilor prezenţi, alături de preoţi şi monahi, precum şi oficialităţilor care au contribuit la organizarea evenimentului.

La finalul slujbei, Mitropolitul Banatului a subliniat importanța acestei zile pentru credincioșii arădeni: „Dumnezeu a rânduit în chip cu totul deosebit să scoată la lumină chipul unui sfânt care a umblat, ca și noi, pe ulițele acestei cetăți. A fost unul dintre noi, dar i-a iubit și pe cei care i-au fost vrăjmași. Părintele Ilarion nu a blestemat nici în închisoare. Asemenea sfinților din epoca primară a Bisericii, care au mărturisit credința în arenele romane sau în locurile de chin, el nu i-a ocărât pe prigonitorii săi, știind că aceștia nu pot să-i ia sufletul, credința și dragostea față de Hristos Domnul. Ne aflăm aproape de momentul în care Biserica noastră a canonizat încă 15 sfinți români. Sfinții noștri nu sunt oameni de legendă, ci persoane ancorate în istorie, care au trăit printre noi. Ei sunt dovada vie că sfințenia este posibilă în orice timp și loc. Sfinții noștri și noi suntem contemporani cu veșnicia prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei sunt icoane vii, care au trăit în smerenie și bunătate, împăr­tășindu-se din harul Duhului Sfânt, iar noi avem datoria să le urmăm exemplul în credință, în iubire și în răbdare. În acest An Centenar, când privim cu recunoș­tință spre trecut și cu nădejde spre viitor, cinstirea sfinților noștri devine o chemare la unitate, la demnitate și la trăirea autentică a credinței. Felicităm pe toți cei care au organizat acest eveniment și pe voi, cei prezenți astăzi în această frumoasă catedrală, pentru dragostea și evlavia cu care îl cinstiți pe acest sfânt care L-a iubit mult pe Hristos și a fost un adevărat mărturisitor al credinței”.