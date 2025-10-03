Profesorii de religie din județul Sălaj, reuniți în consfătuire anuală la Hida

La Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, s‑au desfășurat consfătuirile anuale ale profesorilor de religie din județul Sălaj. Consfătuirea a fost un prilej de reflecție asupra activităților educaționale și de formare religioasă desfășurate în anul precedent, de prezentare a unor repere pentru noul an școlar și de dialog privind modalitățile de sprijinire și îmbunătățire a predării religiei în școlile din județ.

La şedința de lucru care s‑a desfăşurat în 1 octombrie, profesorii de religie au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a subliniat importanța disciplinei în cadrul procesului educațional: „Religia este parte esențială a culturii generale. Ea presupune nu doar transmiterea unor cunoștințe, ci și formarea caracterului, o robustețe spirituală care să completeze robustețea intelectuală. Dacă lipsește această componentă, cercul educației nu se închide niciodată”. În continuare, ierarhul a oferit câteva repere pentru munca dascălilor, inspirându‑se din parabole evanghelice, precum Pilda semănătorului, Pilda talanților şi Pescuirea minunată.

„Binecuvântarea lui Dumnezeu vine după multă trudă, chiar și atunci când efortul pare zadarnic. Știu că uneori sunteți obosiți și aveți impresia că nu mai merge nimic, dar atunci este momentul să lăsați ca Dumnezeu să lucreze în locul dumneavoastră. Avem un atu unic: semnalul neîntrerupt la Dumnezeu. Când spunem: «Doamne, acum ajută‑mă Tu», El nu întârzie să binecuvânteze”, a mai spus ierarhul.

Episcopul Sălajului a reafirmat demnitatea disciplinei Religie și responsabilitatea profesorilor de a o transmite cu încredere: „Disciplina Religie nu este o disciplină de mâna a doua. Din contră, ea face sinteza între toate celelalte discipline. Nu trebuie să o prezentăm cu frică, ci cu demnitate, conștienți că prin ea elevii primesc dimensiunea care dă sens întregii educații”.

Evenimentul a fost moderat de inspectoarea pentru disciplina Religie, profesoara Mioara Gudea, iar liceul gazdă a fost reprezentat de părintele director Călin‑Andrei Mateiu.

Invitatul consfătuirii a fost conf. univ. dr. Vasile Timiș, cadru didactic la Universitatea Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca și fost inspector general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educației. Acesta a evidențiat responsabilitatea și demnitatea profesorilor de religie în școală și în societate, încurajându‑i să rămână repere de echilibru și de mărturisire a valorilor creștine pentru tineri.

Prof. Mioara Gudea i‑a înmânat conf. univ. dr. Vasile Timiș o diplomă de onoare din partea profesorilor de religie din județul Sălaj, în semn de apreciere pentru sprijinul constant acordat acestei discipline.

Cei aproximativ 80 de profesori de religie ortodoxă din județul Sălaj au luat parte la prezentarea unor aspecte de ordin administrativ și metodologic, a fost ales Consiliul Consultativ pentru disciplina Religie, iar la final au fost discutate mai multe chestiuni organizatorice și propuneri venite din partea cadrelor didactice.