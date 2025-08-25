Programul hramului Parohiei Mihai Bravu din Capitală

Biserica Ortodoxă Română îl va pomeni pe Sfântul Mucenic Fanurie miercuri, 27 august. Numeroși pelerini și credincioși sunt așteptați la Parohia Mihai Bravu din Protopopiatul Sector 3 Capitală, pentru a‑l cinsti pe ocrotitorul spiritual al sfântului lăcaș bucureștean, în chip deosebit, printr‑un frumos program liturgic.

Acesta va debuta marți, 26 august, cu oficierea Vecerniei cu Litia, începând cu ora 18:00, urmând ca ziua următoare, miercuri, 27 august, să fie oficiată Utrenia și Sfânta Liturghie de la ora 8:00, iar la sfârșit slujba Parastasului în cinstea ctitorilor sfântului lăcaș. Hramul parohiei bucureștene se va încheia odată cu săvârșirea slujbei Paraclisului Sfântului Mucenic Fanurie, de la ora 18:00.

Biserica „Mihai Bravu” cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, „Sfântul Mucenic Fanurie” și „Sfânta Treime” se află la adresa: Str. Cerceluș nr. 18, sector 3, București.