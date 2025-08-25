Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Programul hramului Parohiei Mihai Bravu din Capitală

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 25 August 2025

Biserica Ortodoxă Română îl va pomeni pe Sfântul Mucenic Fanurie miercuri, 27 august. Numeroși pelerini și credincioși sunt așteptați la Parohia Mihai Bravu din Protopopiatul Sector 3 Capitală, pentru a‑l cinsti pe ocrotitorul spiritual al sfântului lăcaș bucureștean, în chip deosebit, printr‑un frumos program liturgic.

Acesta va debuta marți, 26 august, cu oficierea Vecerniei cu Litia, începând cu ora 18:00, urmând ca ziua următoare, miercuri, 27 august, să fie oficiată Utrenia și Sfânta Liturghie de la ora 8:00, iar la sfârșit slujba Parastasului în cinstea ctitorilor sfântului lăcaș. Hramul parohiei bucureștene se va încheia odată cu săvârșirea slujbei Paraclisului Sfântului Mucenic Fanurie, de la ora 18:00.

Biserica „Mihai Bravu” cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, „Sfântul Mucenic Fanurie” și „Sfânta Treime” se află la adresa: Str. Cerceluș nr. 18, sector 3, București.

 

 

 

