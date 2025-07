Programul „Vacanță din pridvorul bisericii” în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Data: 15 Iulie 2025

În această vară, peste 2.000 de copii și tineri, cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, vor participa la programul „Vacanță din pridvorul bisericii”, desfășurat an de an în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Programul este organizat sub coordonarea preoților și a cadrelor didactice voluntare, care sunt ghizi pentru cei mici. Taberele îmbină atât rugăciunea cu cateheza la atelierele de creație, cât și jocurile și sporturile. Multe dintre activitațile taberei s‑au desfășurat în parohiile Ulmu, Mohreanu, Ciocile, Chichinețu, Stăncuța, Radu Vodă, „Sfântul Spiridon”‑Nou, „Sfinții Arhangheli”, Colțea, Florica, Bărăganul, Victoria, Spiru Haret, Mihai Bravu, „Sfânta Muceniță Filofteia”, Mărtăcești, Berteștii de Jos și Berteștii de Sus din județul Brăila, precum și în parohiile Matca 4, „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Rădești și Cruceanu din județul Galați.

Multe din aceste momente memorabile ale copiilor au fost dedicate mai multor sfinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX‑lea. În cadrul programului, care se desfășoară pe durata întregii veri, copiii participă la tabere și pelerinaje organizate atât la așezăminte monahale din Arhiepiscopia Dunării de Jos, cât și în alte zone ale țării, a precizat TRINITAS TV.