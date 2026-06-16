Proiecţia filmului „Vocile Bărăganului. Deportarea din 1951” la Palatul Cotroceni

Data: 16 Iunie 2026

Administrația Prezidențială a României a găzduit azi, 16 iunie, premiera filmului „Vocile Bărăganului. Deportarea din 1951”, urmată de o dezbatere la care au participat realizatori, martori, istorici și urmași ai deportaților. Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni (București, Bd. Geniului nr. 1), transmit organizatorii.

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Rugăciunea personală și participarea la Sfânta Liturghie au fost izvor de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste” , a fost citit de către părintele prof. dr. Mihail‑Simeon Săsăujan, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Evenimentul marchează împlinirea a 75 de ani de la tragicele evenimente începute în noaptea de 18 iunie 1951. Atunci, peste 40.000 de persoane au fost dislocate forțat din casele lor și deportate în Câmpia Bărăganului. Această acțiune de represiune rămâne una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre recente.

Proiectarea acestui film reprezintă un omagiu adus victimelor și o recunoaștere a suferinței îndurate de mii de familii de români. Realizatorii filmului şi‑au propus să păstreze vie memoria colectivă și să ofere o lecție de demnitate generațiilor tinere.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

Mai multe detalii pe memorialuldeportarii.ro.