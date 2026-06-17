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Proiectul „Inimă de părinte” la centre sociale din judeţul Vaslui

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Data: 17 Iunie 2026

Proiectul „Inimă de părinte”, derulat de Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, continuă să aducă bucurie copiilor beneficiari ai programelor social‑educaționale derulate în cadrul așezămintelor sociale din Vaslui, Bârlad, Ghermănești, Berezeni și Huși, judeţul Vaslui, se arată pe episcopiahusilor.ro. Pentru copiii aflați în dificultate materială, din așezămintele sociale înființate în cadrul asociației, materialele didactice, cele igienico‑sanitare, masa zilnică și întreg suportul oferit în aceste spații fac diferența în mod esențial și constituie baza cea mai solidă pentru conturarea unei personalități puternice, fundamentate pe educație și impregnată de valorile creștine. Din acest motiv, sprijinul lunar oferit acestor centre, în contextul proiectului „Inimă de părinte”, de parohiile ortodoxe românești din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei este o investiție de suflet în educație, fiind materializarea cea mai frumoasă și concretă a grijii față de semenii aflați în lipsuri.

 

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