Promoția 2000 a Facultății de Teologie din Iași s‑a reîntâlnit după 25 de ani

Absolvenții promoției 2000 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași s‑au reîntâlnit în prima zi a lunii septembrie, la 25 de ani de la finalizarea cursurilor de licență. Foștii studenți, mulți dintre ei clerici, au avut bucuria de a‑și revedea colegii, dar și pe profesorii și îndrumătorii de an. Evenimentul a început în această dimineață cu oficierea Sfintei Liturghii.

Preoții și absolvenții promoției 2000, dimpreună cu familiile lor și profesorii instituției teologice, au participat luni dimineață, 1 septembrie, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala veche „Sfântul Gheorghe”, iar, la final, clericii au săvârșit slujba Parastasului pentru colegii preoţi, profesori şi absolvenţi trecuţi la cele veșnice de‑a lungul timpului.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele profesor Ion Vicovan, fost decan al școlii de teologie ieșene, a subliniat faptul că ziua de astăzi reprezintă o mare bucurie pentru Biserica noastră:

„Astăzi este o zi aleasă atât pentru Biserica Ortodoxă Universală, cât și pentru Biserica din România, în special din Moldova. Pentru cea Universală deoarece astăzi, 1 septembrie, începe cu binecuvântarea lui Dumnezeu un nou an bisericesc. Potrivit tradiției iudaice, dar și creștine, anul bisericesc începe la 1 septembrie. Și ne‑am rugat ca Domnul să binecuvânteze începutul și tot ce va cuprinde anul bisericesc în cursul lui. Este o zi specială și pentru Biserica din Moldova deoarece astăzi ne‑am rugat pentru toți absolvenții promoției de teologi a anului jubileu, anul 2000. […] Cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Teofan, care a dat binecuvântarea atât în scris, cât și astăzi, în persoană, să fie bineprimită această slujbă pe care am și înălțat‑o mai devreme în cadrul Sfintei Liturghii, slujbă de mulțumire pentru tot ceea ce Domnul a făcut pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre familiile dumneavoastră și pentru credincioșii pe care îi purtați în inimile dumneavoastră”.

Manifestările au continuat în Sala „Iustin Moisescu” a Centrului eparhial, unde s‑a strigat catalogul, iar fiecare absolvent a avut posibilitatea să‑și prezinte realizările pe plan familial, pastoral‑misionar și academic.

În cadrul momentului festiv, părintele profesor Cezar Hârlăoanu, actualul decan al Facultății de Teologie, a vorbit despre experiența acumulată de studenți în facultate, despre „experiența întâlnirii cu Dumnezeu, a întâlnirii cu profesorii noștri, a întâlnirii unul cu celălalt. Și întâlnirea naște întotdeauna în inima fiecăruia bucurie. Faptul că faceți acest popas de revedere la 25 de ani arată că întâlnirea nu trebuie făcută neapărat atunci când sunt sume rotunde, ci oricând. Mă bucur să mă revăd cu unii dintre dumneavoastră, pe care nu i‑am văzut de foarte mult timp”.

Apoi a mai luat cuvântul părintele profesor Gheorghe Petraru, îndrumătorul de an al promoției 2000, care și‑a exprimat bucuria de a participa la acest eveniment:

„Este o mare bucurie această întâlnire deoarece ne revedem, pentru că ne aducem aminte, și aceste întâlniri sunt un adevărat memorial, o actualizare a unui trecut care se face prezent cu atâtea plăcute amintiri, cu grijile examenelor, cu toate cele ale studenției frumoase. De aceea mă bucur că v‑ați adunat și îmi place și mie să mă întâlnesc cu colegii mei”.