Promovări în rang pentru ostenitori din Administrația bisericească

Opt preoți și trei diaconi din cadrul Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost ridicați în rang vineri, 17 octombrie. Rânduiala hirotesiei întru arhimandrit, iconom stavrofor și arhidiacon a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. La finalul slujbei, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură subliniind importanța intensificării lucrării ostenitorilor Bisericii Ortodoxe Române.

În cuvântul de învățătură rostit la promovarea în rang a ostenitorilor din Administrația bisericească, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat cele două înțelesuri ale acestui moment: personal, dar și comunitar.

„V-ați învrednicit astăzi să fiți promovați în ranguri diferite, ca urmare a constatărilor făcute privind activitatea pe care ați arătat-o în viața Bisericii. Desigur, această promovare în rang a părintelui Ioan, care a fost protosinghel, iar acum este arhimandrit, reprezentantul Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului și Superiorul Așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, și desigur a dumneavoastră, celor șapte iconomi stavrofori și trei arhidiaconi, este o confirmare a hărniciei și vredniciei de care ați dat dovadă. În același timp, această promovare sau înaintare în rang, așa cum este menționat în textul liturgic, este o speranță pentru o și mai intensă și bogată lucrare. Prin aceste ranguri care sunt oferite părinților duhovnicești din diferite comunități, parohii și mănăstiri, se încununează și comunitatea respectivă, pe care o slujiți cu credință și cu dragoste. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: «Se încununează capul și se sfințește tot corpul». Așadar, celor care sunt conducători de obști și de comunități, atunci când sunt promovați în rang, li se confirmă un titlu de onoare superior. Acesta este semnul că și comunitatea este cinstită, în care acești părinți sunt slujitori. Dorim ca Hristos Domnul, Marele Arhiereu sau Preot etern, să dăruiască tuturor celor care Îl iubesc pe El și Îi slujesc Biserica Lui sănătate, bucurie și mult ajutor în lucrarea pastorală și misionară a Bisericii, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”, a spus PF Părinte Patriarh Daniel.

Părintele protosinghel Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, a primit hirotesia întru arhimandrit.

Clericii care au primit hirotesia întru iconom stavrofor și dreptul de a purta bederniță, brâu roșu și cruce pectorală sunt părintele Radu-Constantin Popescu, de la Parohia „Sfânta Treime”-Tei, Protoieria Sector 2 Capitală; părintele Aurel Vlaicu, de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului”-Drumul Taberei, Protoieria Sector 6 Capitală; părintele Nicolae Stanciu, de la Parohia Dorobanți, Protoieria Sector 1 Capitală; părintele Silviu Tudose, de la Parohia „Sfântul Ilie”-Gorgani, Protoieria Sector 5 Capitală; părintele Marius-Mihail Desagă, de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Dristor, Protoieria Sector 3 Capitală; părintele George-Adrian Aniculoaie, de la Parohia „Sfântul Vasile”-Victoria, Protoieria Sector 1 Capitală; și părintele Eugeniu Rogoti, de la Parohia „Sfântul Nicolae”-Tabacu, Protoieria Sector 1 Capitală.

Clericii care au fost ridicați la rangul de arhidiaconi și dreptul de a purta cruce sunt: diaconul Sebastian Pană, de la Parohia „Sfântul Silvestru”, Protoieria Sector 2 Capitală; diaconul Alexandru Copceag, de la Catedrala Patriarhală din București; și diaconul Vlad‑Alexandru Ionașcu de la Parohia Cărămidarii de Jos, Protoieria Sector 4 Capitală.

La final, clericii care au fost promovați au primit din partea Patriarhului României în dar volumul „Lumina Marilor Sărbători ale Bisericii. Predici la Praznice Împărătești”, semnat de Preafericirea Sa. În semn de recunoștință, clericii au oferit Patriarhului României un frumos aranjament floral.