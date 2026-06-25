Protoieria Sector 6 Capitală are un nou protoiereu

La Biserica Parohiei „Sfânta Vineri” - Drumul Taberei din București a avut loc joi, 25 iunie, o ședință administrativă a clericilor din Protoieria Sector 6 Capitală. În cadrul întâlnirii a fost prezentat noul protopop al protoieriei, părintele Constantin Adrian Neagu, slujitor la Parohia „Buna Vestire” - Giulești, care va ocupa această funcție începând cu data de 1 iulie 2026.

La ședința administrativă au participat părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părintele Mihail‑Cristian Zamfir, consilier eparhial la Sectorul economic‑financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și părintele Florin Cătălin Dabu, fostul protopop al Protoieriei Sector 6 Capitală, precum și clerici din cuprinsul protoieriei.

Părintele Michael Tița a subliniat importanța acestui moment pentru buna rânduială și continuitatea în activitatea Protoieriei Sector 6 Capitală: „Am găsit o atmosferă cât se poate de caldă și frățească. Este atât încheierea mandatului de activitate al părintelui protoiereu Florin Cătălin Dabu, cât și un nou început pentru părintele Constantin Adrian Neagu, cel care preia, începând cu data de 1 iulie, slujirea de protoiereu al sectorului 6 Capitală. Această slujire are, în primul rând, o însemnătate administrativă, dar, în același timp, presupune, ca frate împreună‑slujitor cu ceilalți clerici, responsabilitatea de a așeza, într‑o formă cât se poate de echilibrată și bine gândită, relația dintre el și ceilalți slujitori, respectiv frații preoți, precum și relația pe care o va avea cu Centrul eparhial. Ca protopop, el va fi punctul de legătură dintre preoții Protoieriei Sector 6 Capitală și Centrul eparhial, precum și cu celelalte componente ale acestuia, pentru buna desfășurare a activității protoieriei și, implicit, pentru binele credincioșilor, care vor susține și vor dinamiza activitățile pe care preoții și protoieria le vor promova în continuare”.

În continuare, părintele Dumitru Ștefănescu a prezentat atribuțiile care revin unui protopop: „Numirea unui protopop reprezintă o mare responsabilitate și, în același timp, încredințarea unei misiuni speciale din partea Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele Constantin Adrian Neagu a avut o activitate frumoasă la parohia unde a slujit anterior, la Parohia Bordeștii Mici din Protoieria Câmpina, precum și la actuala parohie, «Buna Vestire» - Giulești. Acesta are o pregătire teologică solidă, fiind absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din București, al Facultății de Teologie din București, deținător al diplomei de masterat și doctor în teologie al Universității din București. Nădăjduim că numirea părintelui protopop Constantin Adrian Neagu în această funcție va aduce o intensificare a activităților din cadrul acestei protoierii”.

De asemenea, părintele protoiereu Constantin Adrian Neagu ne‑a vorbit despre semnificația acestui moment: „Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate, cu credință și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu, dar și cu emoție, dorind să împlinesc lucrarea Lui așa cum se cuvine și să reprezint Biserica cu onestitate în fața oamenilor, a enoriașilor din sectorul 6 și a autorităților locale. De‑a lungul timpului, m‑am străduit să fiu prezent în comunitatea parohială, să dezvolt o comunitate întemeiată pe unitate, credință și rugăciune, o comunitate apropiată de Dumnezeu și orientată spre oameni, către cei care au nevoie de ajutor, fie duhovnicesc, fie material, dar și către cei care doresc să se dezvolte din punct de vedere cultural”.

Părintele protopop Constantin Adrian Neagu s‑a născut la data de 24 iunie 1986, în orașul Lehliu Gară, județul Călărași. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum și cursurile de masterat. Este doctor în teologie al Universității din București din anul 2023, cu teza „Omul ideal în daoism. Evaluare din perspectivă creștină”, sub coordonarea părintelui prof. dr. Nicolae Achimescu și a prof. dr. Remus Rus. A fost hirotonit preot în anul 2016, pe seama Parohiei Bordenii Mici din judeţul Prahova. Din anul 2023 slujește ca preot coslujitor la Parohia „Buna Vestire” ‑ Giulești din Protoieria Sector 6 Capitală. A desfășurat și activitate administrativă în cadrul Protoieriei Sector 6 Capitală, precum și activitate în domeniul tineretului și al proiectelor sociale, inclusiv în cadrul LTCOR - Filiala Sector 6. Din anul 2026 deține funcția de președinte al Asociației Diaconia - filiala sector 6.