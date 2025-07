Punerea pietrei de temelie pentru un nou sfânt lăcaș în Capitală

În ziua cinstirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, 27 iulie, ocrotitorul Parohiei Mărcuța din Bucureşti, un sobor de clerici a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie pentru un nou sfânt lăcaș ce va fi ridicat în curtea parohiei bucureștene.

Numeroși credincioși din sectorul 2 al Capitalei, și nu numai, au participat, în Duminica a 7‑a după Rusalii, la slujba punerii pietrei de temelie pentru viitorul paraclis al Parohiei Mărcuța. Rânduiala de sfințire și binecuvântare pentru acest nou sfânt lăcaș a fost săvârșită de părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu mai mulți clerici.

Slujba a continuat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți condus de părintele Dumitru Ștefănescu, din care a făcut parte și părintele Dan Gheorghe, parohul Parohiei Mărcuța.

Părintele consilier eparhial Dumitru Ștefănescu a vorbit despre caracterul duhovnicesc al evenimentului sacramental desfășurat la parohia bucureșteană Mărcuța: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi, 27 iulie, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, la Parohia Mărcuța din Protoieria Sector 2 Capitală a avut loc slujba cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaș. În același timp, a fost pusă piatra de temelie pentru un nou paraclis în proximitatea bisericii, care va purta hramul «Duminica Sfinților Români». Este un moment important pentru această parohie, care a ajuns într‑o frumoasă etapă, pentru că în scurt timp vor începe demersurile restaurării fostei Mănăstiri Mărcuța și, în special, a lăcașului monument istoric Mărcuța. În acest context, ridicarea unui paraclis este foarte necesară, pentru a se sluji în acest sfânt lăcaș. Sigur că această slujbă a fost oficiată de un sobor de preoți în prezența multor credincioși ai parohiei, unde există o comunitate foarte frumoasă și, în același timp, care desfășoară multe activități culturale, catehetice, precum și social‑filantropice”.

Părintele paroh Dan Gheorghe a expus importanța și scopul ridicării unui nou lăcaș de cult.

„Proiectul cu hramul «Duminica Sfinților Români» a fost inițiat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2013, când s‑a târnosit biserica cea nouă. Cu acel prilej, Preafericirea Sa ne‑a sugerat să desființăm capela deja existentă și să înălțăm un nou sfânt lăcaș. Din pricina lipsei actului de proprietate, precum și a altor lucruri de natură birocratică, proiectul s‑a materializat abia la începutul acestui an, când, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să ridicăm demisolul la cota 0, așa încât astăzi să ne putem bucura de așezarea pietrei de temelie și a sfintei cruci. Deși spațiul alocat celor trecuți la Domnul s‑a mutat la demisolul bisericii noi, totuși considerăm că acest paraclis ne este foarte necesar, deoarece sperăm ca la sfârșitul acestui an să obținem și avizul de restaurare a ansamblului istoric, implicit a bisericii noi. Numele hramului are o semnificație importantă pentru comunitate. Întru‑una din serile pe care le‑am organizat la Biserica Mărcuța a venit și o personalitate cu o influență autentic românească, care a mărturisit că «aici, la Mărcuța, călcăm pe sfinte moaște». Acest lucru este corect, pentru că oriunde am săpa, fie în alee sau în afara sfântului lăcaș sau în parcul care ne învecinează, întâlnim oseminte. Cunoscând acest aspect, în momentul în care s‑a excavat pentru construirea paraclisului, asistând personal la această lucrare, am întâlnit oseminte, așezând‑le cu multă grijă într‑un sicriu, ca apoi, împreună cu pictura, care a fost înlăturată de pe zidurile capelei, să fie așezate la temelia acestui paraclis. M‑am gândit în acest context că numele pe care trebuie să îl dăm să fie al Sfinților Români. În special, m‑am gândit la jertfa Sfinților Brâncoveni, însă în acest an, fiind inițiată o canonizare a mai multor sfinți români de către Preafericirea Sa, am considerat ca acest paraclis să îl închinăm tuturor sfinților români, ca să îi putem sărbători în Duminica a 2‑a după Rusalii. Dumnezeu a rânduit ca sfințirea pietrei de temelie să fie efectuată în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, făcându‑se astfel o legătură între sfinții întregii Biserici și cei români, așa cum, în mod simbolic, am creat un pasaj cu ajutorul acelei traverse între cele două lăcașuri. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea pe care ne‑a dat‑o pentru toate realizările desfășurate în parohie. Totodată, mulțumim părintelui consilier, delegatul Preafericirii Sale, tuturor celor care au venit în sprijin în ziua hramului și, nu în ultimul rând, credincioșilor care au înfruntat această zi caniculară pentru a ne bucura de acest eveniment. Toți credincioșii participanți, în număr de aproximativ 350 de persoane, au primit binecuvântări constând în iconițe și hrană caldă”, a precizat părintele paroh Dan Gheorghe.

La sfârșit a fost oficiată și slujba Parastasului, pentru ctitorii sfântului lăcaș din Capitală trecuți la Domnul. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul psaltic al Parohiei Mărcuța, condus de această dată de părintele arhid. Mihail Bucă.