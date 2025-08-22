Punte între credință, cultură și copilărie

Data: 22 August 2025

În perioada 11-14 august 2025, Parohia „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din orașul Comănești, Protoieria Moinești, județul Bacău, a organizat a 10‑a ediție a Școlii de vară, un eveniment care a devenit deja o tradiție mult așteptată de copii și familiile lor.

Dacă la edițiile anterioare numărul participanților se situa în medie între 70 și 80 de copii, anul acesta s‑a înregistrat un record de participare - 140 de tineri. Această creștere arată nu doar impactul pozitiv al proiectului în comunitate, ci și dorința copiilor de a petrece timp de calitate în jurul Bisericii, într‑o atmosferă de prietenie, credință și bucurie.

Școala de vară a fost coordonată de părintele paroh Vasile Ropotoaia și părintele coslujitor Costinel Milon, având alături un grup de voluntari și cadre didactice care au contribuit la diversitatea și frumusețea activităților.

În prima zi, copiii au descoperit frumusețea portului popular, au învățat pricesne și cântece patriotice, au participat la sesiuni educative privind regulile de circulație și comportamentul în caz de cutremur, incendiu sau inundație. Programul a continuat cu o lecție de ecologie și protecția mediului, învățarea unui cântec religios adaptat vârstei lor, dar și un concurs sportiv cu ștafete și un „șotron reinterpretat”.

A doua zi, activitățile au început cu înviorarea și repetarea cântecului „Din cer de departe”. Copiii au participat la atelierul de pictură cu tematica „Scară către cer”, apoi au realizat desene cu „Mântuitorul cu Crucea spre Golgota” și au confecționat brățări cu litere. Lucrările lor au fost prezentate într‑o expoziție sugestiv intitulată „Podul prieteniei - Biserica, punte între pământ și cer”. Au urmat activități sportive în sală, cu accent pe importanța mișcării pentru sănătatea fizică și psihică.

A treia zi, tinerii au pornit într‑un pelerinaj de suflet la mănăstirile Tazlău și Nechit.

Ultima zi a debutat cu Sfânta Liturghie, în cadrul căreia copiii s‑au spovedit și împărtășit, primind darul comuniunii cu Domnul nostru Iisus Hristos. Programul a continuat cu un joc catehetic.

A urmat un atelier de puzzle‑uri cu chipuri de sfinți, iar apoi copiii au oferit părinților un emoționant moment artistic, interpretând cântecul „Din cer de departe”.

La final, atmosfera a devenit sărbătorească: s‑a desfășurat festivitatea de premiere, în care toți participanții au primit diplome de merit și diplome de participare, iar profesorii și voluntarii implicați au fost distinși cu diplome de recunoștință.