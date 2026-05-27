Recepție la Palatul Patriarhiei în cinstea Zilei Naționale a Georgiei

Palatul Patriarhiei a găzduit astăzi, 27 mai, o recepție în cinstea Zilei Naționale a Georgiei, sărbătorită în fiecare an în data de 26 mai. În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i‑a conferit Excelenței Sale Tamar Beruchashvili, ambasadoarea Georgiei în România, Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La recepția organizată în Sala „Festivitas” a Palatului Patriarhiei au participat numeroși reprezentanți ai statului român, ambasadori, clerici, oameni de afaceri și oameni de cultură.

În cuvântul de bun-venit, Tamar Beruchashvili a reliefat legătura spirituală profundă dintre cele două popoare: „Ieri am sărbătorit Ziua Independenței Georgiei, un simbol puternic al rezilienței, unității și angajamentului neclintit al națiunii noastre față de libertate. Sărbătoarea din acest an are o semnificație aparte, marcând 1.700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat a Georgiei. Timp de 17 secole, statul georgian și Biserica georgiană au lucrat mână în mână pentru a construi fundamentele spirituale și naționale care ne‑au păstrat identitatea prin cele mai dificile perioade ale istoriei noastre [...]. Cu acest prilej, aș dori să transmit cea mai profundă apreciere a noastră Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binecuvântarea și sprijinul acordat numeroaselor inițiative bilaterale de celebrare a patrimoniului nostru religios și cultural comun”.

Ana Cristina Tinca, secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a rostit un cuvânt din partea instituției: „Georgia și România sunt legate printr‑o prietenie de lungă durată, iar georgienii și românii au multe în comun. Faptul că această recepție are loc astăzi, în acest loc, cred că atestă legăturile spirituale care îi unesc pe români și pe georgieni. Suntem vecini peste Marea Neagră, așa că avem toate motivele să colaborăm îndeaproape în domenii precum conectivitatea și energia, și, de aceea, sunt recunoscătoare doamnei ambasadoare pentru menționarea numeroaselor proiecte concrete la care lucrăm în prezent”.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: „Sunt deosebit de onorat de prilejul care mi s‑a oferit pentru a transmite un cuvânt de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel doamnei ambasadoare a Georgiei, membrilor ambasadei, cetățenilor georgieni, tuturor celor prezenți la această festivitate și întregului popor georgian, cu prilejul Zilei Independenței și al împlinirii a 1.700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie oficială a statului georgian. Au fost subliniate aici legăturile dintre Georgia și România, mai ales cele economice, culturale și educaționale. Dar aș dori, de asemenea, să subliniez și colaborarea bisericească, între Biserica Ortodoxă a Georgiei și Biserica Ortodoxă Română, și, de asemenea, buna colaborare dintre membrii Ambasadei Georgiei în România și Mănăstirea Antim, ctitorită de Sfântul Antim Ivireanul, Mitropolit al Ungrovlahiei. A fost amintit proiectul privind realizarea unei piese de teatru despre viața Sfântului Antim, dar pe lângă acest proiect, doamna ambasador a avut un rol important în cultivarea cinstirii sfântului, aducând la această mănăstire, ctitorită de un georgian, delegații oficiale venite din Georgia în România, dar și grupuri de pelerini și tineri care au cântat la Sfânta Liturghie săvârșită în biserica zidită acum mai bine de 300 de ani. Mănăstirea Antim, Biblioteca Sfântului Sinod care se află în incinta Mănăstirii Antim, împreună cu Ambasada Georgiei, au realizat mai multe simpozioane, conferințe, unele volume care s‑au bucurat de mare succes privind legăturile culturale, bisericești și spirituale dintre cele două țări”.

Pentru implicarea deosebită, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Excelenței Sale Tamar Beruchashvili, ambasadoarea Georgiei în România, Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”.

În cele din urmă, ambasadoarea Georgiei a adresat un cuvânt de mulțumire pentru ordinul primit: „Primesc această înaltă distincție oferită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel nu doar ca pe o onoare personală, ci, mai presus de toate, ca o recunoaștere a legăturilor spirituale și culturale durabile care unesc popoarele noastre. Crucea «Maria Brâncoveanu» poartă o semnificație specială și evocă memoria unei figuri notabile. Credința, curajul și devotamentul acelor valori creștine continuă să inspire. Să fiu asociată, chiar și modest, cu o asemenea moștenire îmi umple inima de reverență”.