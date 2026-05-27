Simpozion științific internațional dedicat familiei creștine

Data: 27 Mai 2026

La Târgoviște a avut loc, în perioada 25‑26 mai, Simpozionul științific internațional „Familia creștină și vocația sfințeniei în tradiția și pastorația ortodoxă. Dimensiuni teologice și culturale în context contemporan”, dedicat reflecției asupra rolului familiei în viața Bisericii și în societatea actuală, reunind teologi, cercetători și specialiști din țară și din străinătate.

Simpozionul a fost organizat de Facultatea de Teologie și Științele Educației, în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviștei, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Primăria și Consiliul Local Târgoviște, precum și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a deschis lucrările simpozionului, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității „Valahia” din Târgoviște, arătând în discursul inaugural că familia este „instituție fundamentală a lumii noastre, precum și reperul misionar, moral, educațional și spiritual marcant al civilizației creștine, care are o contribuție decisivă la construcția spațiului euroatlantic”.

Ierarhul a arătat că „într‑o epocă marcată de majore și profunde transformări, de relativizare a valorilor și de triumful ideologiilor de tot felul, dar și de masive turbulențe social‑economice și politice, care fragilizează instituțiile și principiile de viață ale umanității, redescoperirea familiei ca spațiu înnoitor, vindecător, natural și necesar pentru viața credincioșilor, în care se trăiește adecvat și rodnic chemarea universală la sfințenie, reprezintă o urgență pastoral‑misionară și spiritual‑culturală”.

Pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației, a adresat un cuvânt de bun-venit invitaților, subliniind importanța familiei pentru Biserică, societate și cercetarea teologică.

La festivitatea de deschidere au participat: conf. univ. dr. Ioan Corneliu Sălișteanu, rectorul Universității „Valahia”; conf. univ. dr. Claudia Gilia, președintele Senatului Universității „Valahia”; pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, prorector al Universității „Valahia”, precum și numeroși profesori, studenți, masteranzi și elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Târgoviște.

Au susținut prelegeri renumiți profesori și teologi de la facultățile de teologie din țară și din străinătate, dintre care îi amintim pe prof. univ. dr. Ioannis Panagiotoupulos (Atena/Grecia) și prof. univ. dr. Vanțos Miltiadis (Tesalonic/Grecia).