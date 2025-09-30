Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mica, judeţul Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din localitatea Mica, județul Cluj, în Duminica a 18‑a după Rusalii (Pescuirea minunată), 28 septembrie.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificată în perioada 1931-1934. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de sfinți mucenici.

În continuare, pe un podium special amenajat în curtea bisericii, Înaltpreasfinția Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Muncă și rugăciune”, subliniind importanța acestor două virtuți pentru dobândirea mântuirii.

„Am plecat de la Evanghelia de astăzi: Apostolii Domnului toată noaptea s‑au trudit și nu au prins nimic. Au muncit toată noaptea și nu au realizat nimic. De ce? Pentru că nu s‑au rugat. Rugăciunea și munca, cele două virtuți care trebuie înfrățite. Ora et labora - dicton avut și de călugării benedictini”, a arătat ierarhul.

Părintele Mitropolit Andrei a evidențiat că de două mii de ani aceste două virtuți sunt împletite în viața creștinilor: „Așa au gândit părinții noștri, și în felul acesta, de două mii de ani, sunt îngemănate aceste două virtuți. Concret, dumneavoastră vedeți că biserica arată frumos după o muncă harnică și după investițiile făcute. Noi, cei ce am venit astăzi, tare ne bucurăm și spunem, asemenea vechilor creștini, că rugăciunea și munca trebuie să meargă mână în mână”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej. La chinonic, artista de muzică populară Cristina Beldean Moșuțan a interpretat pricesne.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral‑misionară, IPS Părinte Mitropolit Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe preotul paroh Raul Ioan Glodean. Au mai primit distincţii Roland Tiberiu Zelencz, primarul comunei Mica, Alexandru Petrov, consilier bisericesc, Cosmin Dan Moldovan, epitrop al Bisericii Mica, Mircea Reman, epitrop al filiei Dâmbu Mare, Liviu Iosif Mișca și Vasile Baciu, consilieri bisericești, membrii Consiliului și Comitetului parohial, preoteasa Bianca Roxana Glodean și alți binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.