Rugăciune și ceremonii comemorative la 85 de ani de la masacrul de la Treznea, Sălaj

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Parohia Treznea, Protopopiatul Zalău, la împlinirea a 85 de ani de la masacrul petrecut în această localitate. De asemenea, ierarhul a săvârşit slujba Parastasului în cimitirul eroilor din Treznea, în cadrul unui eveniment comemorativ.

Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a vorbit despre evenimentele petrecute la 9 septembrie 1940, arătând că în masacrul de la Treznea pot fi lecturate două tipuri de frici, care dau naștere la două drumuri diferite: „Plecând de la evenimentul din 9 septembrie 1940, am vorbit despre două frici și două drumuri. Și de aici înțelegem două frici și două drumuri: frica de Dumnezeu te aruncă în brațele Lui și îți oferă o altă soluție decât cea din istorie, a martiriului, urmând Mielului lui Dumnezeu, care a fost primul martir, martirul prin excelență, și apoi o altă frică, care ține de putere, de a nu‑ți diminua din putere și care te determină la agresiuni”. Ierarhul a arătat apoi contrastul dintre calea martiriului și calea agresiunii şi a subliniat că Biserica are datoria de a condamna răul și de a fi voce profetică în societate.

„În unanimitate, fără echivoc, toți suntem chemați să condamnăm orice formă de agresiune, de atunci sau de acum, cel puțin noi, cei care suntem în Biserică, și să fim și glasuri profetice în a spune răului pe nume, nu a condamna oameni neapărat, ci a condamna fapte. Pentru că fiecare om sau fiecare comunitate, individual sau laolaltă, are această posibilitate de a îndrepta lucruri prin ceea ce noi numim în Biserică pocăință”, a afirmat ierarhul, care a mai vorbit despre vindecarea memoriei și a rănilor istoriei, nu prin uitare sau ură, ci prin adevăr și transfigurare.

Parastas la mormintele martirilor

În cimitirul eroilor din Treznea, programul comemorativ a continuat cu intonarea Imnului Național și un moment de reculegere, urmate de slujba Parastasului, săvârşită de Preasfințitul Părinte Episcop Benedict la mormintele martirilor.

Ceremonia s‑a încheiat cu depunerea de coroane și jerbe de flori din partea instituțiilor publice, a partidelor politice, a organizațiilor nonguvernamentale și a tuturor celor care au dorit să se alăture acestui act de respect.

Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor, unde au avut loc alocuțiuni oficiale, un moment artistic și defilarea gărzii. Mesaje de respect și prețuire au transmis: subprefectul județului Sălaj, Dorin‑Alexandru Pura, care a dat citire mesajului transmis de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților din România; primarul comunei Treznea, Oros Cristian; președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu‑Sălăjanu; și prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan. Evenimentul s‑a încheiat prin ceremonia depunerii de jerbe la Monumentul Eroilor și defilarea aparatului militar.

În toamna anului 1940, imediat după Dictatul de la Viena, prin care nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei horthyste, în mai multe localități din această parte a țării au avut loc masacre asupra populației civile românești. Între acestea se numără și tragedia de la Treznea. La 9 septembrie 1940, trupele maghiare au pătruns în sat și au ucis 86 de români - copii, femei, bărbați și vârstnici. În 1995, localitatea a fost recunoscută oficial drept „Comuna‑martir Treznea”.