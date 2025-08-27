Rugăciune și filantropie la hramul capelei Căminului Luxab din București

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” își va sărbători, pe 30 august 2025, hramul principal, închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru vârstnici Luxab din București.

Sărbătoarea va debuta în ajun, 29 august, cu slujba Vecerniei cu Litia și Utrenia. În ziua hramului, 30 august, se va săvârși de la ora 8:00 Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru, iar de la ora 9:00, Sfânta Liturghie.

Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, păstrate în patrimoniul capelei. De asemenea, vor fi așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Pantelimon și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Ca în fiecare an, hramul va avea și o componentă filantropică, prin care sunt sprijiniți copiii aflați în dificultate. De această dată, darurile vor fi oferite copiilor beneficiari ai centrelor DGASPC Sector 2 Capitală, între care se numără și copii cu probleme neuropsihice, pentru a le aduce bucurie și sprijin concret în viața de zi cu zi.

În același duh al slujirii aproapelui, Asociația desfășoară în această perioadă și proiectul social‑educațional „Educația: cheia spre viitor”, ajuns la ediția a doua. Inițiativa își propune să sprijine copiii proveniți din familii defavorizate, oferindu‑le șansa de a‑și urma drumul în educație și în viață. Prin implicarea credincioșilor și a unor binefăcători, se strâng rechizite și haine pentru un nou început școlar, ca semn al dragostei și al responsabilității creștine față de cei aflați în nevoie.

Cei care doresc să se alăture acestei lucrări de solidaritate pot face donații în contul: RO03BTRLRONCRTOT1501E60, al Asociației Creștine „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu sediul în București, sector 1, strada Occidentului nr. 25‑29.