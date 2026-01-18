„Să ne străduim să ne întărim credința, căci doar prin ea primim darurile lui Dumnezeu”

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 29-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificațiile fragmentului evanghelic citit la Sfânta Liturghie, care prezintă minunea vindecării celor zece leproși (cf. Luca 17, 12‑19). Preasfinția Sa a subliniat că samarineanul vindecat de lepră rămâne un model de recunoștință pentru toți oamenii, fiind singurul dintre cei zece care s‑a întors să‑I mulțumească Mântuitorului Iisus Hristos.

„Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne amintește de o vindecare minunată săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, o minune rară, ținând cont că boala de care i-a vindecat pe cei zece bărbați era, la vremea aceea și în mare parte și astăzi, una incurabilă. Lepra era asemănată cu o moarte lentă, pentru că bolnavii își pierdeau treptat membrele, fiind astfel izolați de comunitate. Nu doar pentru că boala era contagioasă, ci și pentru că trezea respingere și teamă din partea celor din jur. Învățăm din Evanghelie că atunci când cerem ajutor de la Dumnezeu trebuie să o facem cu toată credința, iar rugăciunile noastre se vor împlini. Minunea vindecării celor zece leproși s‑a realizat prin puterea lui Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, dar credința lor a fost ceea ce le‑a adus adevărata vindecare. Din cei zece, doar unul s‑a întors să‑I mulțumească, un samaritean, arătând astfel că recunoștința și mulțumirea izvorăsc dintr‑un suflet curat și credincios. Evanghelia ne arată că recunoștința față de Dumnezeu pentru darurile Sale, precum viața și sănătatea, este la fel de esențială ca rugăciunea și credința”.

Preasfințitul Părinte Varlaam i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți la finalul predicii să cultive credința și recunoștința: „Să ne străduim să cultivăm credința noastră, pentru că numai într‑o credință puternică primim cele de folos de la Dumnezeu. Și atunci când primim ceva de la Dumnezeu, să ne exprimăm față de El recunoștința și mulțumirea, după cum trebuie să ne arătăm aceleași sentimente nobile față de toți cei care ne‑au ajutat în viața noastră: părinții trupești, părinții duhovnicești, învățătorii și profesorii, colegii și prietenii, cei care ne‑au ajutat în vreme de boală să ne regăsim sănătatea”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.