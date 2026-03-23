„Săptămâna duhovnicească” la o parohie arădeană

Data: 23 Martie 2026

Parohia Cintei din Protopopiatul Arad a fost duminică, 22 martie, gazda unui moment deosebit de binecuvântare, prilejuit de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscpul Aradului, în contextul desfășurării celei de‑a 23‑a ediții a „Săptămâni duhovnicești”.

Aceste evenimente duhovnicești, devenite deja o tradiție în viața comunității, au fost inițiate de părintele paroh Nicu Breda, iar Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a fost prezent în fiecare an, încă de la începutul acestei lucrări misionare. Prezența chiriarhului marchează, de fiecare dată, debutul acestui șir de întâlniri duhovnicești, așteptate cu multă bucurie de credincioși.

Ierarhul a fost întâmpinat cu aleasă bucurie de către părintele paroh, care a adresat un cuvânt de bun venit, exprimând recunoștința comunității pentru purtarea de grijă și pentru dragostea constantă arătate de Înaltpreasfinția Sa acestei parohii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Arhiepiscopul Aradului împreună cu părintele paroh Nicu Breda și diaconul Ștefan‑Adelin Rusu, în prezența numeroșilor credincioși.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre importanța și valoarea măsurii duhovnicești în viața creștinului, făcând referire la învățătura Sfântului Ioan Scăraru și la lucrarea sa fundamentală, „Scara”. Ierarhul a subliniat necesitatea urcușului duhovnicesc constant, realizat prin echilibru, discernământ și statornicie în credință.

La finalul slujbei, părintele paroh a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru prezența și binecuvântarea aduse comunității, oferindu‑i în semn de prețuire o icoană reprezentând „Cina cea de taină”, a transmis diaconul Ștefan‑Adelin Rusu.