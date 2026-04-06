x
×

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sărbătoare la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Sărbătoare la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Un articol de: Darius Echim - 06 Aprilie 2026

La praznicul Floriilor, 5 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Hristos - Împăratul nostru”: „Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, a fost aclamat, iar mulțimile au strigat: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!» Acum, întrebarea simplă, dar foarte importantă, este: De ce erau entuziasmate mulțimile? De ce strigau «Osana»? Ce biruință a purtat Împăratul nostru? Să știți că Împăratul nostru, Hristos, a purtat cea mai mare biruință: biruința asupra morții și a păcatului”. Chiriarhul a subliniat că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca Domn al vieții și a biruit moartea. Conform tradiției din Duminica Floriilor, ierarhul a citit rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor, care, la ieșirea din sfântul lăcaș, au fost împărțite tuturor celor prezenți.

În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr, 4 aprilie, IPS Părinte Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din Cimitirul eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj‑Napoca, cu prilejul hramului, şi a rostit un cuvânt de învățătură despre sensul vieții și despre nădejdea învierii. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârşit slujba Parastasului de obște. Pentru întreaga activitate pastoral‑misonară și administrativă, Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotesit iconom pe preotul Florin Ionuț Mărginean, administratorul cimitirului eparhial și preot slujitor al bisericii cimitirului.

 

  • Duminica a 6‑a a Postului Mare la Arad Știri
    Duminica a 6‑a a Postului Mare la Arad

    Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Arad, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au

    06 Apr, 2026
  • Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului Știri
    Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului

    Aproximativ 7.000 de credincioși din municipiul Bacău au participat sâmbătă, 4 aprilie, la Procesiunea de Florii. Manifestările au debutat în mai multe puncte ale orașului, la ora 15, prin săvârșirea slujbei

    06 Apr, 2026
  • Floriile la Catedrala Mitropolitană din Iași Știri
    Floriile la Catedrala Mitropolitană din Iași

    La Catedrala Mitropolitană din Iași, clericii și credincioșii au cinstit duminică, 5 aprilie, purtând în mâini ramuri de salcie și flori, praznicul Intrării Domnului în Ierusalimului. Sfânta Liturghie a fost

    06 Apr, 2026
  • Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava Știri
    Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava

    Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al

    06 Apr, 2026
