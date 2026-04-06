Sărbătoare la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

La praznicul Floriilor, 5 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Hristos - Împăratul nostru”: „Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, a fost aclamat, iar mulțimile au strigat: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!» Acum, întrebarea simplă, dar foarte importantă, este: De ce erau entuziasmate mulțimile? De ce strigau «Osana»? Ce biruință a purtat Împăratul nostru? Să știți că Împăratul nostru, Hristos, a purtat cea mai mare biruință: biruința asupra morții și a păcatului”. Chiriarhul a subliniat că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca Domn al vieții și a biruit moartea. Conform tradiției din Duminica Floriilor, ierarhul a citit rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor, care, la ieșirea din sfântul lăcaș, au fost împărțite tuturor celor prezenți.

În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr, 4 aprilie, IPS Părinte Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din Cimitirul eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj‑Napoca, cu prilejul hramului, şi a rostit un cuvânt de învățătură despre sensul vieții și despre nădejdea învierii. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârşit slujba Parastasului de obște. Pentru întreaga activitate pastoral‑misonară și administrativă, Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotesit iconom pe preotul Florin Ionuț Mărginean, administratorul cimitirului eparhial și preot slujitor al bisericii cimitirului.