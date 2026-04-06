Litanie la umbra Catedralei Mitropolitane din Timișoara

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim a fost marcată la Timișoara printr‑un program liturgic desfășurat pe parcursul a două zile, reunind mii de credincioși bănățeni în jurul Catedralei Mitropolitane „Sfinții Trei Ierarhi”.

Credincioșii din parohiile urbane ale Timișoarei au pornit sâmbătă, 4 aprilie, în procesiune spre Catedrala Mitropolitană pe două trasee: dinspre biserica Parohiei Iosefin, pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 și Podul Traian, respectiv dinspre Centrul eparhial, pe Bulevardul C.D. Loga nr. 7. Cu icoane, flori și ramuri de salcie în mâini, pelerinii au actualizat astfel intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a făcut o surtă oprire împreună cu un grup de copii în costume populare pentru a depune flori la monumentul „Crucificare” din fața catedralei, un gest care amintește și de jertfa eroilor Revoluției din 1989. Slujba Vecerniei unită cu Litia a fost săvârșită de către PS Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, Mitropolitul Banatului a rostit un cuvânt de învățătură.

Duminică, sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de IPS Părinte Mitropolit Ioan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi ai catedralei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că Hristos nu a intrat în Ierusalim ca rege pământesc venit să răstoarne stăpânirea romană, ci ca unul care mergea spre moarte. La finalul slujbei, credincioșii au primit ramuri de salcie binecuvântate. Seara, după slujba Deniei, Catedrala Mitropolitană a găzduit un concert de muzică corală susținut de Corala bărbătească ortodoxă „Epifania” din Timișoara, dirijată de prof. Florin‑Nicolae Șincari.