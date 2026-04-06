Duminica a 6‑a a Postului Mare la Arad

Un articol de: Arhid. Alexandru Tiulea - 06 Aprilie 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Arad, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat sute de credincioși, mulți dintre ei spovedindu‑se și împărtășindu‑se cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos. Cuvântul de învățătură al chiriarhului a fost pus sub titlul „Intrarea în Ierusalimul cel ceresc” (cf. citirilor scripturistice ale praznicului: Filipeni 4; Ioan 12). Oprindu‑se asupra Pătimirii Domnului, ierarhul a evidențiat lucrarea mântuitore săvârșită de Hristos în mijlocul pământului pentru neamul omenesc. La momentul împărtășirii credincioșilor, interpreta Maria Mihali a cântat câteva pricesne. La final, chiriarhul a oferit lui Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, Distincția eparhială „Crucea Sfântul Ierarh Sava Brancovici”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, condus de către arhid. Laviniu Morariu.

 

