Sărbătoare la Mănăstirea Sihăstria de praznicul Nașterii Maicii Domnului

Obștea monahală și numeroși credincioși s‑au bucurat luni, 8 septembrie, de prăznuirea hramului istoric al Mănăstirii Sihăstria. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de slujitori, iar închinătorii au avut prilejul să aducă rugăciune și la moaștele celor doi sfinți recent canonizați.

Luni, 8 septembrie, Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț a îmbrăcat straie de sărbătoare, prăznuind Nașterea Maicii Domnului, hramul istoric al așezământului monahal.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Numeroși credincioși veniți din întreg ținutul Neamțului și din alte părți ale țării au participat la rugăciune, aducând mulțumire și închinare Maicii Domnului.

În cadrul slujbei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a rostit un cuvânt de învățătură, arătând că, după mărturia Sfinților Părinți, ascultarea desăvârșită și împlinirea voii lui Dumnezeu se împlinesc mai ales prin rugăciune și prin ascultarea cuvântului Său: „Sfinții Părinți spun că ascultarea desăvârșită și împlinirea voii lui Dumnezeu se realizează în mod special prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, arătându‑se în prezența gândului la Dumnezeu în orice loc și în orice clipă. Sfinții Părinți spun că viața creștinului se cuvine a fi rugăciune continuă, iar rugăciunea continuă este viața adevăratului creștin. Rugăciunea continuă se arată nu doar stând în genunchi la rugăciune, deși mare este această lucrare, nu doar participând la Dumnezeiasca Liturghie, precum noi astăzi, deși mare este această lucrare, ci rugăciunea și ascultarea continuă de Dumnezeu se arată în gândul pe care se cuvine să‑l aibă adevăratul creștin, fie în mănăstire, fie în viața de familie: gândul la Dumnezeu”.

Un moment deosebit l‑a constituit posibilitatea credincioșilor de a se închina la moaștele celor doi sfinți recent canonizați, așezate spre cinstire în biserica mare a mănăstirii.

În cadrul Sfintei Liturghii au avut loc două hirotonii: a ierodiaconului Melchisedec întru ieromonah și a monahului Porfirie întru ierodiacon.