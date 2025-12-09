Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoare pentru elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 09 Decembrie 2025

Elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și‑au sărbătorit cu ocrotitorul spiritual, vineri, 5 decembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, iar la slujbă au participat preoți profesori, cadre didactice și elevi din toate cele trei cicluri - primar, gimnazial și liceal -, precum și preșcolarii de la Grădinița „Licurici”, aflată în subordinea liceului, alături de părinții lor, conform Episcopiei Sălajului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Predania” al liceului, dirijat de prof. Florin Lazăr. La chinonic, elevii de la ciclul gimnazial, împreună cu corul mixt al liceului, au interpretat cântări specifice Postului Nașterii Domnului.

Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură, arătând că sărbătoarea Sfântului Nicolae este un apel la bunătate și la gesturi simple, capabile să schimbe atmosfera unei școli.

La finalul Sfintei Liturghii au mai vorbit inspectorul general Gheorghe Bancea, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, şi directorul liceului, pr. Călin Ciurbe.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Benedict le-a împărțit copiilor prezenți daruri din partea Liceului Ortodox din Zalău.

 

