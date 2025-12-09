Sărbătoare pentru elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și‑au sărbătorit cu ocrotitorul spiritual, vineri, 5 decembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, iar la slujbă au participat preoți profesori, cadre didactice și elevi din toate cele trei cicluri - primar, gimnazial și liceal -, precum și preșcolarii de la Grădinița „Licurici”, aflată în subordinea liceului, alături de părinții lor, conform Episcopiei Sălajului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Predania” al liceului, dirijat de prof. Florin Lazăr. La chinonic, elevii de la ciclul gimnazial, împreună cu corul mixt al liceului, au interpretat cântări specifice Postului Nașterii Domnului.

Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură, arătând că sărbătoarea Sfântului Nicolae este un apel la bunătate și la gesturi simple, capabile să schimbe atmosfera unei școli.

La finalul Sfintei Liturghii au mai vorbit inspectorul general Gheorghe Bancea, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, şi directorul liceului, pr. Călin Ciurbe.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Benedict le-a împărțit copiilor prezenți daruri din partea Liceului Ortodox din Zalău.