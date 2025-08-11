Sărbătoarea ocrotitorului Arhiepiscopiei Târgoviștei

Numeroși credincioși târgovișteni și pelerini din toată țara au participat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ocrotitorul Arhiepiscopiei Târgoviștei și primul sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre. Zilele de serbare au fost împodobite printr‑un bogat program liturgic și misionar care a culminat luni, 11 august, cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Târgoviște de către chiriarhul locului, care și‑a cinstit, totodată, ocrotitorul spiritual.

Circa 4.000 de tineri au participat în seara zilei de duminică, 10 august, la deschiderea ceremoniilor dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Sosiți de la parohiile din Eparhia Târgoviștei, de la școlile din municipiu, precum și din Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși din România, tinerii au luat parte la slujba Vecerniei oficiată pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale. La finalul acesteia, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, i‑a premiat pe elevii care au obținut cele mai bune rezultate la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”, dar și pe profesorii lor îndrumători.

Manifestările din prima zi a sărbătorii s‑au încheiat cu Pelerinajul Tinerilor din Arhiepiscopia Târgoviștei, eveniment în cadrul căruia racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nifon, aflată în patrimoniul sacru al catedralei din oraș, a fost purtată prin centrul istoric al vechii capitale muntene, cu opriri la Mănăstirea Stelea și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni.

În ziua pomenirii sfântului, luni, 11 august, numeroși credincioși și pelerini au așteptat în ordine, cu evlavie, pentru a primi binecuvântarea ocrotitorului eparhiei și a Înaintemergătorului Domnului prin închinarea la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfântului Nifon și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, așezate într‑un baldachin frumos împodobit. Totodată, credincioșii prezenți s‑au împărtășit de darurile duhovnicești ale Sfintei Liturghii săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit onorific Nifon, împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Halkida, din Biserica Greciei; Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcop de Skopelos, din Biserica Greciei, înconjurați de un sobor impresionant de preoți și diaconi.

După citirea pasajului evanghelic rânduit, cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, care mai întâi s‑a adresat chiriarhului locului: „Vă mulțumesc pentru că ne‑ați oferit binecuvântata ocazie și marea bucurie de a fi împreună cu Înaltpreasfinția Voastră, slujind și bucurându‑ne împreună cu prilejul cinstirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului și, mai târziu, Mitropolit al Țării Românești, care a strălucit prin virtutea, smerenia și iubirea sa de Dumnezeu în vremuri grele și tulburi, dar și cu ocazia aleasă a sărbătorii onomastice a Înaltpreasfinției Voastre, căci Biserica, în mod vrednic, v‑a dăruit numele acestui mare sfânt. Este sigur că harul lui Dumnezeu, prin împreuna‑slujire, întărește unitatea și legătura dragostei și a păcii între Sfintele Biserici de aceeași credință”.

În continuare, Mitropolitul grec a relatat pe scurt viața Sfântului Ierarh Nifon: „Acesta a trăit în a doua jumătate a secolului al 15‑lea și la începutul secolului al 16‑lea. El provenea din Peloponez, din părinți de neam bun, dar mai ales evlavioși și virtuoși, pe nume Manuel și Maria. Numele său de botez a fost Nicolae, iar la tunderea sa în viața monahală, a primit numele de Nifon. Primul său povățuitor duhovnicesc a fost monahul Antonie. După adormirea acestuia, i s‑a supus virtuosului părinte ieromonah Zaharia Aghioritul, împreună cu care s‑a stabilit în Mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. Însă, atunci când ieromonahul Zaharia a fost ales Mitropolit al Ohridei, Sfântul Nifon a plecat spre Sfântul Munte, nevoindu‑se în Mănăstirea Sfântului Dionisie, apoi a fost chemat de către Biserică să devină Mitropolit al Tesalonicului. Ulterior, a fost ales Arhiepiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic. Patriarhatul său a fost întru totul bineplăcut lui Dumnezeu, și dacă acesta a urcat la conducerea Patriarhiei, a făcut‑o pentru ca el să vadă lumea, nu pentru ca lumea să‑l vadă pe el. Dar, precum se întâmplă întotdeauna cu sfinții, a fost prigonit cu înverșunare de diavol și de instrumentele lui, ajungând să fie defăimat și îndepărtat de două ori de pe tronul patriarhal. Dumnezeu, însă, nu l‑a părăsit. După multe peregrinări, a ajuns în Țara Românească, unde a preluat cârma Mitropoliei Ungrovlahiei și, în mod special, a cetății Târgoviște. Aici a fost un adevărat părinte al poporului. A lucrat pentru renașterea morală, pentru educarea clerului și pentru călăuzirea duhovnicească a societății. Din cauza unor neînțelegeri cu domnul țării, s‑a retras la Mănăstirea Sfântului Dionisie din Sfântul Munte. Când a fost chemat, pentru ultima oară, să revină pe tronul ecumenic, nu a mai mers, ci a rămas în mănăstirea unde a dorit să își petreacă ultimii ani ai vieții și să își încheie, ca simplu monah, drumul pământesc”.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, un cuvânt de învățătură despre lucrarea sfinților în viața noastră a fost rostit și de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon: „Dumnezeu ne‑a dăruit și în acest an bucuria reuniunii aici, la Târgoviște, pentru cinstirea Sfântului Ierarh Nifon, care este ocrotitorul eparhiei noastre. Este sfântul care a fost canonizat pentru prima dată pe pământul românesc și a devenit, peste secole, un puternic reper moral și religios‑spiritual. Biserica străbate istoria cu pașii sfinților, iar fascinanta lor aprofundare a valorilor creștine se constituie într‑o minunată comoară de spiritualitate ce ne inspiră viețile”.

În continuare, au fost lansate câteva volume tipărite recent de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei: „Ierarhi rezidenți la Târgoviște, iubitori de cultură și promotori ai valorilor creștine prin intermediul tiparului și al educației” și „Tipăriturile Diaconului Coresi”, precum și broșurile din colecția misionar‑educativă dedicată tinerilor, intitulate „Rolul cultural și educațional al Bisericii strămoșești în devenirea neamului românesc” și „Fundamentele creștine ale Europei. 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea”. Totodată, ierarhul locului a oferit Diploma de Excelență „Sfântul Ierarh Nifon” tuturor elevilor care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele și concursurile școlare și sportive, naționale și internaționale, la care au participat pe parcursul ultimului an școlar.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit tuturor credincioșilor și pelerinilor pentru participarea la sărbătoarea Sfântului Nifon, evidențiindu‑i pe reprezentanții autorităților centrale și locale aflați de față și mulțumind autorităților care au făcut posibilă desfășurarea întregului eveniment.