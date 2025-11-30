Sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, la Sibiu

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, a adunat mulţimi de credincioşi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu pentru a aduce cinstire ocrotitorului Mitropoliei Ardealului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Sărbătoarea marelui ierarh care a rectitorit Mitropolia Ardealului, prăznuit în aceeaşi zi cu Apostolul românilor, Sfântul Andrei, adună în fiecare an numeroşi credincioşi şi pelerini la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Cei prezenţi la sărbătoarea hramului au avut posibilitatea să aducă cinstire moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, păstrate într-o raclă în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, alături de care au fost aduse spre închinare în acest an moaştele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, o icoană relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae şi un veşmânt de la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi. În seara dinaintea hramului a fost săvârşită slujba Privegherii de un sobor de preoţi şi diaconi, urmată de tradiţionala procesiune de hram prin centrul oraşului.

La Sfânta Liturghie, alături de Părintele Mitropolit s-au aflat în sobor Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Gherontie, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, cadre didactice universitare, protopopi, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan-Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului. Au fost prezente la hramul din acest an autorităţi centrale, judeţene şi locale, precum şi numeroşi oaspeţi.

Credinţă şi cultură

Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care a tâlcuit Evanghelia din această zi, în care s-a prezentat dialogul Mântuitorului Iisus Hristos cu dregătorul bogat.

„Mântuitorul Iisus Hristos îi prezintă poruncile care se referă la relaţia om-om. Ştim că oricine convieţuieşte bine cu aproapele pe pământ trăieşte bine şi bine-i va fi şi în viaţa cea veşnică. De aceea ura, spun Sfinţii Părinţi, este mare păcat. Tânărul acesta Îi spune Mântuitorului că a păzit toate poruncile din tinereţe şi-L întreabă ce-i mai lipseşte. Care dintre tinerii de astăzi ar mai putea oare să-I dea răspuns Mântuitorului Iisus Hristos că toate poruncile le-au păzit din fragedă tinereţe şi să-L întrebe ce le-ar mai lipsi? Această întrebare: «Ce-mi mai lipseşte să câştig viaţa cea veşnică?» ar trebui să ne pună pe toţi pe gânduri. Mântuitorul îi răspunde că, dacă doreşte să fie desăvârşit, trebuie să-şi vândă averile şi să-I urmeze Lui, adică să împartă averea săracilor, şi de aceea îi prezintă poruncile care se referă la relaţia om-om şi apoi să-L urmeze pe El. (...) Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că tânărul a acceptat să fie prizonierul de aici decât să fie om liber dincolo, în viaţa cea veşnică. A rămas un prizonier şi nu ştim ce s-a întâmplat cu tânărul, pentru că nu ne mai spune Evanghelistul nimic, doar că a plecat întristat pentru că a refuzat cea mai mare ofertă a vieţii lui, de a fi apostol al Mântuitorului Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a mulțumit invitaților prezenți la Sfânta Liturghie, apoi a evocat personalitatea duhovnicească şi misionară a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, dar şi comuniunea de sfinţi realizată la hramul din acest an prin aducerea moaştelor a încă doi sfinţi în Catedrala Mitropolitană, împreună cu un veşmânt de la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

„Grija acestui mare om, a acestei mari personalităţi, faţă de educaţia poporului lui Dumnezeu, care trebuie făcută în Biserică, a fost una foarte mare. A avut grijă mare ca Biserica Ortodoxă din Ardeal să aibă slujitori şi, de aceea, întâi de toate a întemeiat Academia Teologică de la Sibiu, unde se pregăteau viitori preoţi şi viitori dascăli. Pentru ca aceştia să aibă unde lucra, s-a îngrijit de biserici şi am găsit foarte multe biserici sfinţite de Sfântul Andrei Şaguna, dar a înfiinţat şi peste 800 de şcoli pe care le-a îngrijit, între care şi două mari colegii, cel din Braşov, o şcoală de elită în ţara noastră şi în zilele noastre, precum şi cel de la Brad, care nu mai există astăzi. A lăsat tipografia, a tipărit cărţi de cult, a tipărit cărţi de educaţie şi, mai presus de toate, a tipărit Biblia, care a rodit şi rodeşte până astăzi”, a spus ierarhul.

Pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a dat citire actului de donație a veșmântului de la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit preotului Dănuț Suciu distincţia „Crucea Șaguniană pentru clerici”, iar distincţia „Crucea Șaguniană pentru mireni” le-a oferit-o domnilor Eugen Ghimis și Marius Nica. De asemenea, familia Bogdan și ⁠Andreea Roxana Braniște au primit distincţiile „Crucea Șaguniană pentru mireni”, respectiv Ordinul „Anastasia Șaguna”.

Pelerinii vor avea posibilitatea de a se închina cinstitelor moaște și sfintelor odoare din Catedrala Mitropolitană din Sibiu până luni, 1 decembrie.