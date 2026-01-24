Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoarea Unirii Principatelor Române la Catedrala Patriarhală

Sărbătoarea Unirii Principatelor Române la Catedrala Patriarhală

Galerie foto (30) Galerie foto (30) Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 24 Ianuarie 2026

Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită în chip solemn, astăzi, 24 ianuarie, la Catedrala Patriarhală din București. Cu acest prilej, o slujbă de Te Deum în care s‑a adus slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale revărsate asupra poporului român a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În dimineața acestei zile de sărbătoare națională, începând cu ora 9:00, soborul de slujitori ai Catedralei Patriarhale a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia au fost pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusăilă al Țării Românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și toți ceilalți făuritori ai Unirii celor două principate românești, Moldova și Țara Românească.

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat o slujbă de Te Deum în care au fost înălțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru actul istoric de la 1859, la a cărui temelie Biserica Ortodoxă Română a avut un rol fundamental. După aceea, ierarhul a citit cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Unirea Principatelor Române - temelie a statului modern ROMÂNIA”.

Clopotele Catedralei Patriarhale, alături de cele ale tuturor bisericilor parohiale și mănăstirilor din țară, au răsunat timp de un minut într‑un glas comun de recunoștință a urmașilor față de înaintașii care au plinit idealul de unitate al poporului român.

Finalul momentului liturgic a fost marcat de cântecele patriotice interpretate de membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Punctul culminant l‑a reprezentat intonarea celebrei „Hora Unirii”, piesă de o însemnătate aparte pentru această zi de sărbătoare, scrisă de Vasile Alecsandri și pusă pe note de Alexandru Flechtenmacher.

Tot în această zi, începând cu ora 10:00, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei a fost săvârșită, de către un sobor de preoți militari, o slujbă de mulțumire. Aceasta a fost urmată de o ceremonie militară de depunere de coroane, la care au participat prim‑ministrul Ilie Bolojan și reprezentanți ai oficialităților civile și militare.

Citeşte mai multe despre:   Unirea Principatelor  -   Catedrala Patriarhala  -   PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor  -   Te Deum  -   ceremonie  -   Dealul Patriarhiei
