Sărbătoarea Unirii Principatelor Române la Catedrala Patriarhală

Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită în chip solemn, astăzi, 24 ianuarie, la Catedrala Patriarhală din București. Cu acest prilej, o slujbă de Te Deum în care s‑a adus slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale revărsate asupra poporului român a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În dimineața acestei zile de sărbătoare națională, începând cu ora 9:00, soborul de slujitori ai Catedralei Patriarhale a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia au fost pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusăilă al Țării Românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și toți ceilalți făuritori ai Unirii celor două principate românești, Moldova și Țara Românească.

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat o slujbă de Te Deum în care au fost înălțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru actul istoric de la 1859, la a cărui temelie Biserica Ortodoxă Română a avut un rol fundamental. După aceea, ierarhul a citit cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Unirea Principatelor Române - temelie a statului modern ROMÂNIA”.

Clopotele Catedralei Patriarhale, alături de cele ale tuturor bisericilor parohiale și mănăstirilor din țară, au răsunat timp de un minut într‑un glas comun de recunoștință a urmașilor față de înaintașii care au plinit idealul de unitate al poporului român.

Finalul momentului liturgic a fost marcat de cântecele patriotice interpretate de membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Punctul culminant l‑a reprezentat intonarea celebrei „Hora Unirii”, piesă de o însemnătate aparte pentru această zi de sărbătoare, scrisă de Vasile Alecsandri și pusă pe note de Alexandru Flechtenmacher.

Tot în această zi, începând cu ora 10:00, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei a fost săvârșită, de către un sobor de preoți militari, o slujbă de mulțumire. Aceasta a fost urmată de o ceremonie militară de depunere de coroane, la care au participat prim‑ministrul Ilie Bolojan și reprezentanți ai oficialităților civile și militare.