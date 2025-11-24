Sărbătoarea Vovideniei la Mănăstirea Frăsinei

Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, a prăznuit vineri, 21 noiembrie, „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Numeroși credincioși s-au rugat în așezământul monahal din Țara Loviștei, unde slujba Privegherii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului a început joi seara, 20 noiembrie, la Mănăstirea Frăsinei, prin oficierea slujbei de priveghere. Rânduiala a fost săvârșită de Părintele Mitropolit Irineu împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.

A doua zi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele arhimandrit Veniamin Luca, starețul Mănăstirii Cozia, şi părintele protosinghel Onisifor Petrescu, starețul Mănăstirii Frăsinei. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit în treapta de ierodiacon pe monahul Isaia. Părintele protosinghel Onisifor Petrescu a fost ridicat la rangul de arhimandrit, ca semn al aprecierii pentru slujirea sa și pentru buna rânduială pe care o păstrează în obștea închinată Maicii Domnului.

În predica rostită la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ale praznicului și despre locul Maicii Domnului în iconomia mântuirii: „Dumnezeu S-a milostivit spre Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, dăruindu-le fiica cea preabinecuvântată. Preasfânta s-a născut la plinirea vremii, potrivit iconomiei Preasfintei Treimi. Ea este cea aleasă ca să dea trup Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să devină templu sfințit și chivot al dumnezeirii”. De asemenea, a arătat că Maica Domnului „a urcat cu repeziciune treptele templului”, iar această ascensiune arată apropierea ei deplină de Dumnezeu: „Ea a primit o educație sfântă în templu. A învățat Scripturile, a citit cărțile Vechiului Testament, a lucrat în purpură dumnezeiască și s-a hrănit duhovnicește din rugăciune și ascultare. Arhanghelul Gavriil o slujea încă din copilărie și nu prezența lui a surprins-o la Buna Vestire, ci cuvântul cel dumnezeiesc adus de el”.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Onisifor i-a mulțumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru slujirea și binecuvântarea arhierească, pentru încrederea arătată obștii și pentru grija continuă față de Mănăstirea Frăsinei. De asemenea, a transmis mulțumiri credincioșilor care au participat la praznic și tuturor celor care se ostenesc aici.