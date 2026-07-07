Şcoala de vară a profesorilor de religie la Sâmbăta de Sus

La Academia Teologică a Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, are loc în perioada 5-10 iulie Școala de vară a profesorilor de religie. Evenimentul a ajuns la a șasea ediție şi reunește cadre didactice de la mai multe școli și licee din țară, cadre didactice de la facultățile de teologie ortodoxă din Cluj Napoca, Sibiu şi Alba Iulia, precum și reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene.

Pe parcursul celor cinci zile, profesorii prezenți la școala de vară au parte de invitați de seamă, iar luni, 6 iulie, s-au bucurat de prezența arhid. conf. univ. dr. habil. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și a părintelui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, de la aceeaşi facultate. Cei doi invitaţi au vorbit celor prezenţi despre familia creştină şi rolul ei în Biserică şi în societate, informează Mitropolia Ardealului.

„Eu sunt mirat de foarte multe persoane care văd familia foarte diferit. Unii văd familia ca fiind tradiţională, alţii văd familia de tip sămănătorist, alţii văd familia a tipului critic, actual, alţii văd familia ca fiind o relaţie deschisă. Sunt foarte multe percepţii ale oamenilor despre familie şi este foarte greu să ajungi la un consens, la un numitor comun. Din perspectivă creştin-ortodoxă, familia nu este un simplu construct social. Este ceva şi din acest construct social, pentru că nu o poţi scoate din societate, din lume, oricât ai vrea, dar totul se fundamentează pe această Taină, pe Taina Cununiei. Este o Taină a unirii”, a spus arhid. conf. univ. dr. habil. Răzvan Brudiu.

„Provocarea doctrinară a Bisericii noastre este aceea de a reaşeza familia creştină, de a o redefini, mai ales de a o contextualiza în doctrina, în învăţătura Bisericii şi în practica concretă a celor doi soţi, alături de copii, în societate, în lume şi în comunitatea eclesială. (...) În Biserică trebuie să aducem mesajul acesta de doctrină: nu dezlipiţi Taina Căsătoriei de contextul liturgic, euharistic. Este fundamentul prin care noi devenim familie creştină. Sigur că dumneavoastră, la lecţiile de religie, veţi avea provocări din partea tinerilor, mai ales la liceu, pentru că se vorbeşte de familie monoparentală, prin adopţie de copii, se vorbeşte de familie de homosexuali, transgenderi şi aşa mai departe, încât noi trebuie să ne apărăm sensul şi contextul termenului. Familia creştină este un termen generic, dar în învăţătura de credinţă noi nu facem lecţii despre familia creştină, ci despre Taina Sfintei Cununii”, a spus pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

„Un proiect de suflet şi o investiţie în oameni”

Şcoala de vară pentru profesorii de religie de la Sâmbăta de Sus este organizată de Asociaţia DIDACTICA RED - Societate Ştiinţifică. Despre acest proiect care reunește profesori de religie din întreaga țară, dar și din diaspora, au vorbit organizatorii acestui eveniment, reprezentanţi ai asociaţiei.

„Ne aflăm într-un loc în care cultura şi spiritualitatea se întâlnesc în mod firesc. La poalele Muntelui Făgăraş, în atmosfera de linişte şi de rugăciune a mănăstirii, profesorii au posibilitatea să redescopere nu doar frumuseţea cunoaşterii, ci şi frumuseţea întâlnirii cu celălalt şi cu propriul lor rost în lume. Universitatea de vară nu este doar un program de formare continuă. Ea reprezintă un proiect de suflet şi o investiţie în oameni. Credem că profesorul are nevoie din când în când să iasă din ritmul cotidian al şcolii şi să privească educaţia dintr-o perspectivă mai largă, să înveţe, să reflecteze, să se inspire şi să se întoarcă în clasă cu mai multă încredere, creativitate şi speranţă”, a spus prof. dr. Ioniţa Timiş.

„Dacă stăm să ne gândim şi duhovniceşte, şi pedagogic, ediţia de anul acesta reia tema din Patriarhia Română despre familie, despre bucuria de a fi în familie. Adunarea profesorilor de religie asemeni unei familii aduce pentru toţi cei de faţă bucuria unei întâlniri în spaţiul mănăstiresc, a înţelegerii misiunii noastre din lume”, a spus pr. Ioan Emilian Raza.

Simpozionul „Credinţă şi mărturisire”

În cadrul Şcolii de vară de la Sâmbăta de Sus are loc şi Simpozionul Internaţional „Credinţă şi mărturisire”, aflat la cea de-a doua ediţie.

„Anul acesta, simpozionul aduce în prim-plan teme de mare actualitate. Este vorba de inovaţie în educaţie, pluridisciplinaritate, şi aici vorbim de modele de bune practici, iar apoi avem teme precum «Sfintele femei ca modele de sfinţenie pe plaiuri româneşti» şi «Familia creştină şi valorile ei», în concordanţă cu Anul omagial pe care Biserica Ortodoxă Română îl promovează”, a spus prof. Ionuţ Niţu.

„Misiunea mea este de a aduce vacanţa de vară la Şcoala de vară a profesorilor de religie. Şi noi, profesorii, suntem în vacanţă, şi primul rol al meu este acela de a aduce buna dispoziţie. Este foarte necesar printre atâtea conferinţe, ateliere de lucru, activităţi specifice profesorilor de Religie să avem şi câte un moment de destindere, dar nu este doar de destindere, pentru că sunt şi momente în care noi trebuie să ne regenerăm potenţialul creator, spontaneitatea, autenticitatea noastră destul de greu încercată pe parcursul unui an şcolar”, a spus prof. insp. Robert Mugurel Roşioru.

Cadrele didactice vor participa în aceste zile la diferite ateliere de lucru, dialoguri educaţionale şi schimburi de experienţă. Activităţile se vor încheia vineri, 10 iulie.