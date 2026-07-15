Şcoala de vară de la Liceul Ortodox din Oradea

Cea de‑a treia ediţie a Școlii de Vară organizate de Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea pentru elevii ciclului primar a transformat învățarea într‑o aventură, îmbinând lectura, limba engleză, jocurile de echipă, mișcarea, creativitatea și educația pentru comunitate într‑un program care a adus împreună zeci de copii, alături de profesori, parteneri și voluntari.

Pe parcursul celor cinci zile, în perioada 6 și 10 iulie, copiii au participat la activități diverse, atât împreună, cât și organizați pe grupe de vârstă. Lectura a reprezentat firul roșu al activităților, poveștile devenind punctul de plecare pentru dramatizări, jocuri de rol, exerciții în limba engleză și discuții despre prietenie, curaj, emoții și acceptarea diferențelor. Programul a fost completat de provocări de echipă, ștafete, jocuri de logică, ateliere creative, activități STEAM, muzică și dans. Unul dintre cele mai apreciate momente ale săptămânii a fost flashmobul coordonat de Alexandra de la Rising Star Academy, urmat de interpretarea imnului Școlii de vară, într‑un cadru plin de emoție și energie.

În ultima zi, copiii au luat parte la o activitate de ecologizare organizată alături de Asociația ELASTIC, învățând despre responsabilitatea față de mediul înconjurător și importanța implicării civice. Programul a continuat cu o demonstrație de Taekwon‑do ITF, coordonată de campioana mondială Ana Cornelia Heveși, care le‑a oferit copiilor o lecție despre disciplină, autocontrol și perseverență. Finalul a fost unul spectaculos: mult‑așteptata bătaie cu apă și apariția unui dinozaur‑mascotă au transformat curtea școlii într‑un spațiu al exuberanței, râsetelor și al amintirilor de neuitat.