Școala de vară din tinda bisericii la Timișoara

În perioada 4‑8 august, 23 de copii, preponderent elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, au fost găzduiți de preoții George Giurgiu și George Moșneguțu la biserica Parohiei Blașcovici din municipiu. Întâlnirea a fost prilejuită de implementarea proiectului transnațional „Școala de vară din tinda bisericii. Maica Domnului, ocrotitoarea copiilor - vacanța altfel - metode inovative și resurse educaționale deschise pentru școlile de vară desfășurate în biserică sau nu”, aprobat de Casa Corpului Didactic și de ISJ Dâmbovița și desfășurat în colaborare cu 16 județe din țară. Programul educațional și spiritual a cuprins activități variate, menite să îmbogățească cunoștințele și experiențele copiilor atât din punct de vedere spiritual, cât și artistic. Astfel, a fost susținută o cateheză în care au fost subliniate principalele virtuți ale Maicii Domnului. Copiii au participat, de asemenea, la un joc de cunoaștere, au avut oportunitatea să se roage împreună, iar la final au pus întrebări despre viața Sfintei Fecioare.

Marți și miercuri a avut loc un atelier de pictură pe sticlă la care au participat 20 de copii. În cadrul lui, copiii au descoperit tainele picturii și secretul aranjării culorilor, învățând și despre cele mai bune pensule. Cei mari au ales să contureze icoanele, iar cei mai mici, să le umple. Activitatea a continuat și în ziua de miercuri, după ce copiii au participat la Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Schimbării la Față.

Ziua de joi a fost dedicată prescurilor, începând cu explicarea importanței acestora și a simbolismului pecetei, și continuând cu frământarea aluatului. Cât a fost lăsat la dospit aluatul, copilașii au vizionat un material despre prescuri, apoi au revenit pentru a pune pecetea și a‑și imprima propria prescură. În așteptarea prescurilor, copiii au jucat numeroase jocuri, iar cei doi preoți le‑au explicat simbolismul clopotelor și i‑au învățat să bată toaca. Ziua de joi s‑a încheiat cu o rugăciune către Maica Domnului și cu bucuria gustării din propriile prescuri. La finalul celor patru zile de activități frumoase și intense, copiii au fost premiați pentru entuziasmul cu care au luat parte la ele.