Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Școală de vară la o parohie din Prahova

Școală de vară la o parohie din Prahova

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 13 August 2025

În perioada 4-10 august a avut loc în Parohia Mireș, comuna Sângeru, Protoieria Urlați, județul Prahova, ediția a III‑a a proiectului Școala de vară „Lumea minunată a copilăriei”. Inițiat de preotul paroh Corneliu Florin Pîrvu, proiectul s‑a desfășurat în parteneriat cu Școala Gimnazială Mireșu Mare, din cadrul căreia au participat profesorii Florin Dinoiu, directorul instituției,  Ștefan Catia, Zenaida Dinoiu, Vasile Dinoiu. Cei 95 de copii coordonați de preoteasa Elena Otilia Pîrvu și de profesori au participat la ateliere de lucru unde au desfășurat diferite activități precum imprimare 3D, circuite electrice, proiectare de șabloane, coafarea părului, dansuri sportive, vizitarea unor muzee de pe Valea Cricovului (Muzeul Bellu, Muzeul Pietrei, Muzeul sătesc din Sângeru), a Fundației „Bucuria ajutorului” din Valea Crângului și a Bisericii „Sfinții Voievozi” din Urlați, întâlnire cu echipa de la Biroul siguranței școlare sau realizarea unor semne de carte laminate. „Copiii au luat parte la câteva cateheze despre sfințirea mică a apei și despre colivă. Totodată, duminică, 10 august, au participat la un spectacol de pricesne închinat Maicii Domnului susținut de fiii satului care studiază la Colegiul de Artă «Carmen Sylva» din municipiul Ploiești. Această ediție se va încheia într‑un cadru festiv în luna septembrie, atunci când participanții vor beneficia de o excursie la Vulcanii Noroioși, în județul Buzău. Pentru dorința de implicare în activitățile realizate, profesorilor coordonatori li se vor înmâna diplome de participare”, ne‑a transmis pr. paroh Corneliu Florin Pîrvu.

 

Citeşte mai multe despre:   școala de vară
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Un nou pangar eparhial inaugurat la Buzău Știri
    Un nou pangar eparhial inaugurat la Buzău

    Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului

    13 Aug, 2025
  • Club de vară la Protopopiatul Slobozia Știri
    Club de vară la Protopopiatul Slobozia

    Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marți, 12 august, 11 copii din familii beneficiare ale „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor

    13 Aug, 2025
  • Concurs catehetic dedicat Maicii Domnului Știri
    Concurs catehetic dedicat Maicii Domnului

    Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat marți, 12 august, concursul catehetic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, ajuns la cea de‑a VI‑a ed

    13 Aug, 2025
  • Activități cu tinerii la parohii brăilene Știri
    Activități cu tinerii la parohii brăilene

    Mai mulți elevi din cadrul Parohiei Roșiori, județul Brăila, au luat parte luni, 11 august, la programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”, derulat pe parcursul verii în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

    13 Aug, 2025
TOP 6 Știri