Școală de vară la o parohie din Prahova

În perioada 4-10 august a avut loc în Parohia Mireș, comuna Sângeru, Protoieria Urlați, județul Prahova, ediția a III‑a a proiectului Școala de vară „Lumea minunată a copilăriei”. Inițiat de preotul paroh Corneliu Florin Pîrvu, proiectul s‑a desfășurat în parteneriat cu Școala Gimnazială Mireșu Mare, din cadrul căreia au participat profesorii Florin Dinoiu, directorul instituției, Ștefan Catia, Zenaida Dinoiu, Vasile Dinoiu. Cei 95 de copii coordonați de preoteasa Elena Otilia Pîrvu și de profesori au participat la ateliere de lucru unde au desfășurat diferite activități precum imprimare 3D, circuite electrice, proiectare de șabloane, coafarea părului, dansuri sportive, vizitarea unor muzee de pe Valea Cricovului (Muzeul Bellu, Muzeul Pietrei, Muzeul sătesc din Sângeru), a Fundației „Bucuria ajutorului” din Valea Crângului și a Bisericii „Sfinții Voievozi” din Urlați, întâlnire cu echipa de la Biroul siguranței școlare sau realizarea unor semne de carte laminate. „Copiii au luat parte la câteva cateheze despre sfințirea mică a apei și despre colivă. Totodată, duminică, 10 august, au participat la un spectacol de pricesne închinat Maicii Domnului susținut de fiii satului care studiază la Colegiul de Artă «Carmen Sylva» din municipiul Ploiești. Această ediție se va încheia într‑un cadru festiv în luna septembrie, atunci când participanții vor beneficia de o excursie la Vulcanii Noroioși, în județul Buzău. Pentru dorința de implicare în activitățile realizate, profesorilor coordonatori li se vor înmâna diplome de participare”, ne‑a transmis pr. paroh Corneliu Florin Pîrvu.