Școala de vară „Pe ulița copilăriei”, la a 19‑a ediție

A devenit deja o tradiție ca Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și Clubul de arte combinate „Dan Paul Norocea” din comuna Broșteni, județul Vrancea, să organizeze o școală de vară în timpul vacanțelor. Intitulată „Pe ulița copilăriei”, a 19‑a ediție a Școlii de vară desfășurate, în perioada 25-29 august 2025, în parteneriat cu mai multe cadre didactice a venit în întâmpinarea nevoilor de socializare și educație nonformală ale elevilor din Broșteni aflați la finalul vacanței recent încheiate.

Cei 40 de copii înscriși în proiect au avut șansa de a călători în lumea literaturii, cu ajutorul cărților și activităților propuse cu dragoste și deosebită bucurie de Silvia Vrînceanu‑Nichita, prin intermediul proiectului „Carte în sate”. Curtea Școlii Gimnaziale „Prof. Panaite C. Mazilu” din satul Pitulușa s‑a transformat într‑un tărâm fermecat al poveștilor, al veseliei, al prieteniilor și al jocului autentic, dar și al nostalgiei copilăriei pentru părinții care s‑au aflat, alături de cei mici, la aceste activități.

Școala de vară de la Broșteni a stat și sub semnul siguranței. Micii participanți au aflat informații importante despre siguranța circulației rutiere și a navigării în mediul online. Toate acestea le‑au fost transmise cu profesionalism și ingeniozitate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea.

Așa cum s‑a întâmplat în ultimii 40 de ani de activitate pastorală și în cei 19 ani de activitate social‑educațională, nu a lipsit nici dimensiunea catehetică a proiectului. Copiii au participat la Sfânta Liturghie, la ateliere de pictură pe sticlă și la o serie de cateheze care le‑au descoperit importanța Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20‑lea.

La finalul săptămânii de activități, toți copiii au primit diplome și daruri din partea unor persoane care au sprijinit cu generozitate acest proiect, ne‑a transmis părintele Dragoș Olteanu, consilier eparhial.