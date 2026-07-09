Școală de vară pentru 40 de elevi la Seminarul Teologic din Galați

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, în lunile iulie și august, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, se desfășoară programul eparhial de tabere pentru tineret, intitulat „Vacanța din pridvorul bisericii”. Ținând cont de experiența desfășurării acestui program din anii precedenți, la ediția de anul acesta se vor organiza evenimente cultural‑educative și recreative de una sau mai multe zile, la care sunt invitați să participe peste 2.000 de tineri din întreaga eparhie.

În structura acestui program eparhial, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați găzduiește, în perioada 6-10 iulie 2026, proiectul educațional „Semințe de lumină pentru suflet și minte - Școala de vară”. Proiectul reunește un grup de aproximativ 40 de elevi din clasele a V‑a, a VI‑a și a VII‑a, proveniți din grupurile catehetice ale municipiului Galați. Având un puternic caracter informal și non‑formal, școala de vară își propune să le ofere copiilor o alternativă atractivă și educativă de petrecere a vacanței, stimulând implicarea voluntară, socializarea și îndepărtarea temporară de dispozitivele tehnologice.

Programul de 5 zile include o paletă largă de acțiuni menite să dezvolte creativitatea, inteligența emoțională și spiritul civic al tinerilor, cuprinzând de la ateliere tematice până la vizite culturale. Atelierele artistice - precum desen, pictură, origami, teatru de păpuși și de umbre, scriere creativă, dar și cele de istorie locală, grafică, pian și „Atelierul Fanteziei” - se îmbină armonios cu activitățile sportive și jocurile de echipă: tenis de masă, șah, volei, badminton, fotbal și tir cu arcul. Dezvoltarea personală și spirituală a inclus workshop‑uri de comunicare, leadership și bune maniere, încununate de rugăciunea de dimineață în capela seminarului.

După ce în prima zi a şcolii de vară elevii participanți au vizitat monumente și instituții de referință din municipiu, precum Catedrala Arhiepiscopală, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, Grădina Publică și Universitatea „Dunărea de Jos”, marți, 7 iulie, după rugăciunea de dimineață, aceștia au participat la diverse ateliere tematice organizate în incinta seminarului teologic. În a doua parte a zilei, elevii au efectuat o vizită specială la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din localitatea Șendreni, județul Galați, unde au participat și la activități gospodărești.

Aici, în prezența cadrelor didactice și a elevilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a inaugurat Muzeul Agriculturii de la Dunărea de Jos. În cuvântul adresat cu acest prilej, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre acest spațiu care reprezintă o reproducere fidelă a interiorului casei țărănești de altădată, cu obiecte realizate manual, vechi de aproximativ un secol, care reflectă atmosfera unei capele. Părintele Arhiepiscop a subliniat importanța reconectării tinerilor cu zestrea culturală și spirituală autentică, adesea pierdută în viața modernă de la bloc. Printre obiectele expuse se află și lucrările din cadrul Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, proiect ce reunește creațiile a 2.700 de copii din eparhie, sprijiniți de familii și profesori.

La încheierea vizitei, Înaltpreasfinția Sa le‑a oferit copiilor daruri și și‑a exprimat dorința ca acest spațiu să funcționeze ca o extindere spirituală a Seminarului „Sfântul Apostol Andrei”, unde educația îmbină armonios cultura, tradiția, rugăciunea și bucuria, oferindu‑le tinerilor un dialog între trecut și prezent pentru un viitor mai fratern și mai apropiat de valorile familiei.

Acest proiect a fost propus de prof. Ana‑Maria Pintilie, consilier educativ, și este coordonat de o echipă managerială formată din pr. prof. Costel Bulgaru, directorul instituției de învățământ, și prof. Daniel Șoitu, director adjunct, alături de un colectiv extins de preoți, cadre didactice de specialitate și profesori de la Palatul Copiilor.

La finalul celor 5 zile, rezultatele muncii elevilor vor fi centralizate într‑o expoziție cu vânzare a obiectelor realizate de aceștia, un film de prezentare a întregii experiențe și un spectacol festiv, în cadrul căruia cei mici vor primi diplome și medalii.