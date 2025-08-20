Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Școala de vară „Timpul copilăriei în biserica satului”

Data: 20 August 2025

Postul Adormirii Maicii Domnului a prilejuit, în acest an, organizarea celei de‑a doua ediții a școlii de vară „Timpul copilăriei în biserica satului” în Parohia Diteşti, Protopopiatul Campina, județul Prahova. Timp de două săptămâni, copiii au beneficiat de activități și ateliere de creație (pictură de icoane, quilling, lumânări din faguri de ceară, confecție bentițe și brățări din fetru, tablouri pe canvas, decorare felinare), menite să le dezvolte capacitatea de relaționare și colaborare. Totodată, au participat cu interes la activităţi educaționale tematice: vizita la cabinetul stomatologic din localitate, nu înainte de a primi informații prețioase despre sănătatea și igiena dinților, prin intermediul unei prezentări susținute de dr. stomatolog Ruxandra Mucioniu. A doua săptămână a debutat cu o zi dedicată experimentelor chimice, susținut de Asociaţia Speranţa Pentru Integrare şi Recuperare, cu care parohia are un strâns și constant parteneriat. A urmat un atelier de împâslit lână, la finalul căruia tablourile realizate de copii au îmbrăcat forme și culori deosebite, spre încântarea părinților.

Activitățile au fost organizate în jurul ideii ca fiecare copil să realizeze zilnic un produs, care apoi să devină suvenir și dar pentru persoanele dragi. Până la finalul perioadei au fost însumate, astfel, produse ale activităților unice și inedite.

„Regăsindu‑ne în tinda bisericii, am introdus zilnic povești și povestiri din viețile sfinților, rugăciuni pentru Maica Domnului, sub forma unei lucrări fluviu, în care copiii au scris propriile gânduri adresate Maicii Domnului. Momentele de cateheză au inclus informații despre sfinții români canonizați anul acesta în Patriarhia Română, îndemnuri și sfaturi, precum și cântări ofrandă pentru Maica Domnului, care au fost prezentate credincioșilor în cadrul slujbei, la data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului”, ne‑a transmis preotul paroh Constantin Valentin Cârstea.

 

