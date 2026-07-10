Școli de vară pentru tineri în Arhiepiscopia Timișoarei

Începutul lunii iulie a adus bucurie în rândul tinerilor din Arhiepiscopia Timișoarei prin organizarea mai multor proiecte educative și catehetice. În perioada 2-4 iulie, în parohiile Berecuța, Birda și Voiteg din Protopopiatul Deta s-a desfășurat Școala de vară „Credință, Educație și Tradiție”, iar în perioada 2-5 iulie, la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, s-a desfășurat Școala de vară „Semințe de bine pentru suflet”, conform mitropolia-banatului.ro

Proiectul din parohiile Berecuța, Birda și Voiteg a fost coordonat de pr. Zoran Milovanov, pr. Valentin Bugariu și pr. Dragan Giorgiev, preoții parohi ai celor trei comunități. Cu implicarea autorităților locale și a voluntarilor, Școala de vară a oferit un program dinamic, împărțit pe parcursul a trei zile.

În prima zi, în Parohia Berecuța, copiii au luat parte la activități desfășurate în incinta Mănăstirii Sângeorge, s-au întâlnit cu membrii Corului „Vocea bucuriei” al Parohiei Giroc, au asistat la demonstrații oferite de reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș și au participat la mai multe momente de rugăciune și activități recreative organizate în natură. În cea de-a doua zi, în Parohia Birda, copiii au participat la o prezentare interactivă dedicată personalității lui Constantin Brâncuși, în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, și s-au implicat în ateliere educative și artistice, activități sportive și jocuri de echipă prin care și-au cultivat creativitatea, colaborarea și spiritul de inițiativă. În ultima zi, Parohia Voiteg a găzduit activitățile de încheiere a școlii de vară, care au cuprins ateliere de creație, jocuri recreative și momente artistice.

La Mănăstirea Partoș, școala de vară a fost organizată în parteneriat cu Asociația Semper Agape și Școala Gimnazială „Ing. Anghel Saligny” din Banloc. Împreună, cei 70 de copii, 15 cadre didactice și 8 tineri voluntari au petrecut patru zile de activități care au vizat formarea duhovnicească, educația și recreerea. Copiii au participat la ateliere creative și educative, jocuri și competiții sportive, activități de echipă, momente de rugăciune și pricesne, precum și la acțiuni de responsabilizare privind ocrotirea creației lui Dumnezeu și respectul față de mediul înconjurător. Gazda tuturor acestor activități a fost obștea Mănăstirii Partoș, condusă de arhim. Simeon Stana, starețul așezământului monahal și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.