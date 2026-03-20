Seară duhovnicească la Biserica „Sfânta Vineri”‑Drumul Taberei

La Biserica „Sfânta Vineri”‑Drumul Taberei din Capitală a avut loc miercuri seară, 18 martie, conferința intitulată „Preocuparea cu esențialul. Orizont și alegere într‑un veac al multiplelor preocupări”, eveniment care a reunit numeroși credincioși din București.

Invitatul întâlnirii a fost părintele Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris, care a susținut o reflecție profundă asupra sensului vieții și a nevoii de orientare spirituală în contextul lumii contemporane. Invitatul a subliniat importanța definirii unui „orizont” existențial, arătând că lipsa unei direcții clare poate duce la rătăcire: „Am pus problema în termeni de orizont în această seară, pentru că, dacă un om se urcă în tren și nu știe spre ce destinație trebuie să ajungă, a greșit trenul și și‑a greșit întreg parcursul vieții lui. Avem nevoie de un orizont ca să înțelegem și să știm ce avem de făcut în această viață; avem nevoie de o metodă prin care să reușim să facem lucrul acesta, iar preocuparea noastră pentru esențial este exact antidotul. Așa cum spunea un părinte din Biserica primară, «păcătos este acela care se preocupă veșnic de nimic». Noi îndrăznim să ne preocupăm cu Iisus Hristos și, în Hristos, esențialul capătă un contur cât se poate de clar în viața noastră”, a spus părintele Răzvan Ionescu.

La finalul conferinței, părintele inspector eparhial Iustin Manta, parohul Bisericii „Sfânta Vineri”‑Drumul Taberei, a subliniat importanța unor astfel de întâlniri, care oferă credincioșilor repere clare și răspunsuri la provocările societății contemporane: „Ideea organizării acestei conferințe, având ca temă preocuparea pentru esențial, a apărut în mod firesc, în căutarea unui răspuns la provocările pe care societatea contemporană le adresează creștinului, prin grijile, frământările și oferta sa diversă. Apare, astfel, întrebarea dacă, în această lume, omul își mai poate atinge scopul viețuirii sale pe pământ, și anume dobândirea harului Duhului Sfânt, după cum spune Sfântul Serafim de Sarov. În anii 2024 și 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat mai multe persoane cu viață sfântă, 16 bărbați și 16 femei. Existența acestor sfinți reprezintă un argument temeinic pentru conștiința noastră că se poate lucra la mântuirea noastră în lumea în care trăim”.