Ședință a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei

Ierarhii Mitropoliei Basarabiei s‑au reunit în cadrul unei ședințe de lucru a Sinodului mitropolitan, desfășurată la Reședința mitropolitană din Chișinău. Întâlnirea din 12 martie a oferit un prilej de analiză, planificare și coordonare a activităților pastorale, misionare, sociale și administrative ale Bisericii, într‑un context în care comunitățile ortodoxe din Basarabia cunosc o dezvoltare tot mai vizibilă.

Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și a Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Ilie Cucu.

Pe ordinea de zi s‑au aflat mai multe subiecte de importanță majoră pentru viața bisericească din Basarabia, toate orientate spre intensificarea activității pastorale, întărirea misiunii Bisericii Ortodoxe Române în societate și consolidarea coeziunii comunităților parohiale.

Un moment semnificativ al ședinței l‑a constituit aprobarea Acatistului Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, precum și stabilirea organizării evenimentului de proclamare locală a cinstirii sfintei, care va avea loc la Chișinău, în data de 23 mai 2026. Acest moment va reprezenta un eveniment de mare însemnătate duhovnicească pentru credincioșii români din Basarabia și de pretutindeni, contribuind la consolidarea legăturilor spirituale dintre comunitățile ortodoxe de pe ambele maluri ale Prutului.

În cadrul lucrărilor au fost analizate și adoptate mai multe decizii privind statutul unor parohii, mănăstiri și protopopiate, fiind aprobate actualizări ale regulamentelor interne și reorganizări ale statutelor juridice menite să eficientizeze activitatea administrativă și pastorală. Prin aceste măsuri, ierarhii Mitropoliei Basarabiei urmăresc întărirea rolului protopopiatelor ca centre locale de coordonare și dinamizare a vieții ecleziastice, capabile să sprijine mai activ comunitățile parohiale și inițiativele misionare, educaționale și culturale.

Un alt punct important al ședinței l‑a reprezentat prezentarea raportului de activitate al Misiunii sociale „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, susținută de Igor Belei, consilier social al Arhiepiscopiei Chișinăului și director executiv al instituției. Raportul a evidențiat rezultatele remarcabile ale programelor sociale desfășurate în ultimul an, precum și direcțiile strategice pentru perioada următoare.

Prin aceste proiecte, Mitropolia Basarabiei continuă să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile, familiilor aflate în dificultate, copiilor și vârstnicilor, contribuind activ la consolidarea solidarității sociale în comunitățile din Republica Moldova.

Ierarhii au analizat, totodată, provocările actuale cu care se confruntă comunitățile parohiale și au stabilit o serie de măsuri și direcții de acțiune menite să asigure buna organizare a vieții bisericești, protejarea clerului și sprijinirea credincioșilor în activitatea lor spirituală și comunitară.

În cadrul discuțiilor a fost evidențiată și colaborarea constantă și rodnică dintre Mitropolia Basarabiei și instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale, instituțiile europene și partenerii din România, în domenii precum educația, cultura, asistența socială, cercetarea academică și conservarea patrimoniului.

De asemenea, ierarhii au subliniat rolul esențial al sprijinului acordat de Patriarhia Română și de Guvernul României, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii ecleziale, la restaurarea monumentelor istorice, la susținerea proiectelor sociale și la consolidarea activităților pastorale și misionare ale Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.

Prin aceste eforturi susținute, Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor își afirmă tot mai clar vocația de factor de unitate, stabilitate și solidaritate în societatea basarabeană, contribuind la întărirea identității spirituale și culturale românești a comunităților ortodoxe dintre Prut și Nistru.

Activitatea ierarhilor, desfășurată în strânsă legătură cu clerul și credincioșii, urmărește consolidarea unei vieți bisericești dinamice, capabilă să răspundă nevoilor contemporane ale societății și să ofere repere morale și spirituale pentru generațiile de astăzi și de mâine.