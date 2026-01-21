Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului

În sala festivă a Centrului eparhial din Arad s‑au desfășurat pe 17 ianuarie lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului, organul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social‑filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te Deum, oficiată în Paraclisul Reședinței eparhiale de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei și a membrilor Adunării eparhiale şi Permanenţei Consiliului eparhial. La final, Preasfinţia Sa a rostit o rugăciune de mulţumire pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra chiriarhului arădean, care, în 2025, a împlinit 41 de ani de slujire arhierească la Arad, iar joi, 22 ianuarie, își sărbătorește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Timotei.

În cuvântul rostit la deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfinţia Sa, președintele Adunării eparhiale, a prezentat retrospectiv cele mai importante realizări administrative, cultural‑pastorale, sociale și economice ale eparhiei care au marcat Anul omagial și comemorativ 2025. De asemenea, ierarhul a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2026, în lumina programului‑cadru elaborat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

În cadrul comisiilor de lucru, după analizarea rapoartelor generale de activitate, au fost elaborate proiectele de hotărâri, care au fost citite în plenul Adunării eparhiale și aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie. În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a mulţumit tuturor membrilor Adunării eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca propunerile să fie înfăptuite spre folosul întregii eparhii, informează site‑ul arhiepiscopiaaradului.ro.