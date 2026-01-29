Ședința anuală a Consiliului și a Adunării eparhiale la Alba Iulia

Ședința anuală a Consiliului și a Adunării eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei a avut loc la 27 ianuarie, în Sala de conferințe a Căminului bisericesc „Peregrinus” din oraşul Marii Uniri. În cadrul ședinței Consiliului eparhial, membrii organismului, clerici și mireni, au discutat despre principalele activități desfășurate în anul 2025, şedinţa fiind urmată de întrunirea membrilor Adunării eparhiale pe comisii de specialitate.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Mănăstirii „Hristos Pantocrator”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de Te Deum, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile ce au fost revărsate asupra clericilor și credincioșilor din cuprinsul Eparhiei Alba Iuliei pe parcursul anului precedent.

În continuare, ierarhul, în calitate de președinte al Adunării eparhiale, a rostit cuvântul de deschidere, în prezența membrilor organismului eclezial deliberativ, iar lucrările Adunării eparhiale au continuat cu prezentarea rapoartelor generale anuale de către părinții consilieri eparhiali. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a adresat mulțumiri membrilor Consiliului eparhial și ai Adunării eparhiale.

„Astăzi, la Alba Iulia, s‑a întrunit Adunarea noastră eparhială. După citirea rapoartelor, au luat cuvântul mai mulţi membri şi invitaţi. Astfel, s‑au confirmat interesul şi bucuria pentru împlinirea eficientă a activităţii pastoral‑misionare şi cultural‑sociale în acest spaţiu transilvan. Clericii şi mirenii eparhiei noastre sunt conştienţi că Biserica e chemată să exercite slujirea sfântă într‑un timp de criză economică, dar mai ales morală. De aceea, ei se străduiesc să fie mâinile întinse ale lui Hristos în această lume. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate”, a spus ierarhul.