Şedința anuală de lucru a Consiliului și a Adunării eparhiale la Deva

Un articol de: Cătălin Ungureanu - 30 Ianuarie 2026

La sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva s‑au desfășurat joi, 29 ianuarie, lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale, sub președinția Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, fiind prezenți Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, membrii Permanenței Consiliului eparhial, precum și membrii clerici și mireni ai Consiliului eparhial. La ședința Consiliului eparhial au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial pe anul 2025.

Ședința Adunării eparhiale a fost precedată de slujba de Te Deum și de o slujbă de pomenire a Episcopului Gurie Georgiu, întâiul Arhipăstor al Episcopiei Devei și Hunedoarei, săvârșite de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul.

La începutul lucrărilor ședinței Adunării eparhiale, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a amintit evenimentele principale care au marcat Anul Centenar al Patriarhiei Române: proclamarea generală a canonizării sfinților mărturisitori și duhovnici din secolul al XX‑lea, sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar în eparhia hunedoreană, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, la 28 noiembrie 2025.

În continuare, au fost aprobate rapoartele întocmite de responsabilii sectoarelor Centrului eparhial în cele cinci comisii de lucru şi a fost prezentat un material video privind activitatea desfășurată în anul 2025 în eparhie.

Ierarhul a adresat un cuvânt de mulțumire membrilor clerici și mireni care își încheie mandatul pentru legislatura 2022‑2026, precum şi Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, membrilor Permanenței Consiliului eparhial, colaboratorilor de la Centrul eparhial, părinților protopopi, preoților din parohiile hunedorene, monahilor și monahiilor din așezămintele mănăstirești, pentru buna colaborare și pentru lucrările împlinite în anul precedent.

 

