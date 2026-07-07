Ședință de formare pentru organizarea ITO 2026

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc luni, 6 iulie, o ședință de formare dedicată organizării Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, eveniment ce se va desfășura în Capitală în perioada 31 august - 3 septembrie 2026 și va reuni aproximativ 2.400 de tineri ortodocși din țară, din diaspora și din alte Biserici Ortodoxe surori.

La întâlnire au participat clerici, cadre didactice universitare și tineri implicați în pregătirea și desfășurarea manifestării. În cadrul sesiunii au fost prezentate principalele direcții de organizare, atribuțiile echipelor de voluntari și aspectele logistice necesare pentru buna desfășurare a evenimentului, fiind subliniată importanța colaborării dintre structurile eparhiale, voluntari și instituțiile partenere.

Participanții au discutat, de asemenea, despre programul întâlnirii, modul de primire și însoțire a delegațiilor, precum și despre responsabilitățile care revin fiecărei echipe de organizare.

Sebastian Tureac, președintele Asociației Studenților Teologi Ortodocși (ASTO), a evidențiat entuziasmul tinerilor implicați în organizarea ITO și importanța sesiunilor de formare pentru pregătirea voluntarilor care vor fi gazdele participanților la eveniment. „Ne bucurăm că ne putem implica într‑un număr atât de mare. Sunt foarte mulți voluntari care s‑au înscris atât din asociația noastră, cât și din alte asociații și sperăm ca, la finalul evenimentului, să rămânem cu amintiri frumoase. (...) Ne bucurăm că acest eveniment se organizează aici, în București, și ne dorim să îi bucurăm și pe cei care vor veni ca participanți. Noi, ca voluntari, trebuie să fim gazde primitoare și să le transmitem și lor această bucurie. Prima sesiune de formare a avut un impact foarte mare asupra voluntarilor. Am avut un număr impresionant de participanți la această primă întâlnire. Am aflat foarte multe lucruri despre modul în care vom comunica cu participanții, cum să ne raportăm la evenimentele care se vor desfășura în timpul ITO și cum să gestionăm eventualele situații neprevăzute sau neplăcute. Aceste sesiuni de formare au un rol foarte important și sunt absolut necesare pentru buna desfășurare a ITO. ITO este un eveniment de mare amploare și trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că ne dorim să oferim participanților cea mai frumoasă experiență atunci când vor veni, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, aici, în București”, a spus președintele ASTO pentru TRINITAS TV.

De asemenea, dr. Ona Moșoiu, formator și lector universitar în domeniul științelor educației la Universitatea din București, a subliniat importanța pregătirii voluntarilor implicați în organizarea evenimentului, arătând că sesiunile de formare urmăresc dezvoltarea competențelor de comunicare, coordonare și lucru în echipă: „Astăzi a fost, într‑adevăr, prima zi dintr‑o serie de trei zile dedicate formării voluntarilor care vor sprijini organizarea și desfășurarea ITO. Vizăm aproximativ 500 de voluntari, care participă la aceste sesiuni organizate în mai multe serii. Prima zi a fost dedicată temei comunicării și coordonării, deoarece voluntarii vor fi distribuiți în diferite roluri în cadrul evenimentului și au nevoie să își reactualizeze cunoștințele, dar și să anticipeze ceea ce se poate întâmpla în timpul unui eveniment de asemenea anvergură. Atunci când sunt foarte multe echipe, cu responsabilități diferite, care se intersectează pe parcursul desfășurării activităților, comunicarea devine esențială. De aceea, am discutat despre comunicare și am desfășurat o serie de jocuri și exerciții practice. Întreaga formare este una aplicată, astfel încât, prin exerciții, reflecție și evaluare, să putem identifica principiile și tipurile de comunicare și să analizăm modul în care acestea se vor regăsi în timpul ITO. Tot ceea ce facem este raportat la situațiile concrete pe care le vom întâlni în cadrul evenimentului și la ceea ce trebuie să conștientizăm încă de acum, pentru a preveni eventualele dificultăți și pentru a coordona eficient activitatea”.

Totodată, Gabriel Negescu, coordonatorul voluntarilor „Tineri în Acțiune” din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat entuziasmul voluntarilor, subliniind că prima sesiune de formare a reunit aproximativ 170 de participanți: „A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne‑am reîntâlnit cu tineri alături de care am lucrat, în urmă cu câteva luni, la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum revenim cu și mai mult entuziasm pentru a pregăti cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română. Este un eveniment care generează foarte multă motivație, atât în rândul tinerilor, cât și al preoților. Văzând entuziasmul tinerilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, dar și al celor din celelalte eparhii, din diaspora și chiar din Bisericile Ortodoxe surori, ne dăm seama că acest eveniment este foarte așteptat. În această seară au participat 170 de voluntari, care vor lua parte, în cadrul a trei serii, la un amplu program de formare. Am abordat mai multe teme, precum comunicarea, deoarece ne dorim să fim gazde primitoare și comunicative, gestionarea conflictelor și arhitectura evenimentului, astfel încât fiecare voluntar să poată contribui cu entuziasm și profesionalism la buna desfășurare a întâlnirii”.