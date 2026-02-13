Ședințe de lucru în Arhiepiscopia Alba Iuliei

În sala de conferințe „Capernaum” a Căminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, au avut loc, în data de 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) și ședința de lucru cu părinții protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, la ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc din Eparhia Alba Iuliei au fost prezentate rapoartele cenzorilor și darea de seamă contabilă aferentă anului trecut.

La ședinţă au luat parte părinţii protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei și câte un membru reprezentant din fiecare protoierie. În cadrul ședinței, arhid. Rafael Orzeiu, consilier economic, în calitate de președinte al CAR, a prezentat darea de seamă pe anul 2025, veniturile, cheltuielile și toate activitățile acestui organism. La final, toate rapoartele și documentele prezentate au fost aprobate de plenul ședinței, după care părintele consilier a mulțumit tuturor celor prezenți pentru activitatea și implicarea de care au dat dovadă.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a prezidat ședința de lucru cu părinții protopopi din județele Alba și Mureș. În cadrul întâlnirii au fost discutate probleme curente de ordin administrativ-bisericesc, economic, cultural și social, fiind vizată buna rânduială a activităților parohiale și dinamizarea vieții spirituale a credincioșilor din cele zece protopopiate: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Sebeș, Târgu Mureș, Luduș, Reghin, Sighișoara și Târnăveni, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.