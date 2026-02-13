Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ședințe de lucru în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Ședințe de lucru în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 13 Feb 2026

În sala de conferințe „Capernaum” a Căminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, au avut loc, în data de 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) și ședința de lucru cu părinții protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, la ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc din Eparhia Alba Iuliei au fost prezentate rapoartele cenzorilor și darea de seamă contabilă aferentă anului trecut.

La ședinţă au luat parte părinţii protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei și câte un membru reprezentant din fiecare protoierie. În cadrul ședinței, arhid. Rafael Orzeiu, consilier economic, în calitate de președinte al CAR, a prezentat darea de seamă pe anul 2025, veniturile, cheltuielile și toate activitățile acestui organism. La final, toate rapoartele și documentele prezentate au fost aprobate de plenul ședinței, după care părintele consilier a mulțumit tuturor celor prezenți pentru activitatea și implicarea de care au dat dovadă.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a prezidat ședința de lucru cu părinții protopopi din județele Alba și Mureș. În cadrul întâlnirii au fost discutate probleme curente de ordin administrativ-bisericesc, economic, cultural și social, fiind vizată buna rânduială a activităților parohiale și dinamizarea vieții spirituale a credincioșilor din cele zece protopopiate: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Sebeș, Târgu Mureș, Luduș, Reghin, Sighișoara și Târnăveni, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

 

Citeşte mai multe despre:   ședință  -   Arhiepiscopia Alba Iuliei  -   CAR  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri