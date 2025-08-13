Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfânta Liturghie arhierească la Miercurea Ciuc

Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 13 August 2025

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, în Duminica a 9‑a după Pogorârea Sfântului Duh.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică în care este relatată minunea Mântuitorului de a potoli furtuna pe mare.

„În primul rând, corabia, ne spun Sfinții Părinți, simbolizează sau prefigurează Biserica în care noi ne aflăm. Nu ne duce corabia? Nu ne duce Biserica încet pe valurile acestei vieți, care de multe ori este foarte furtunoasă. Important este să știm a striga după ajutorul lui Dumnezeu. Mâna Lui tot timpul este întinsă spre noi. (…) Dumnezeu întinde mâna spre noi, dar nu întinde ca să cerșească ceva, ci ca noi să cerșim ajutorul Lui și să ne prindem de mâna lui Dumnezeu, ca să ne ia în brațele Sale”, a spus ierarhul.

La momentul împărtășirii, numeroși credincioși, împreună cu copiii prezenți, s‑au apropiat cu evlavie de Sfânta Împărtășanie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale. 

 

