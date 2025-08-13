Sfânta Liturghie arhierească la Miercurea Ciuc

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, în Duminica a 9‑a după Pogorârea Sfântului Duh.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică în care este relatată minunea Mântuitorului de a potoli furtuna pe mare.

„În primul rând, corabia, ne spun Sfinții Părinți, simbolizează sau prefigurează Biserica în care noi ne aflăm. Nu ne duce corabia? Nu ne duce Biserica încet pe valurile acestei vieți, care de multe ori este foarte furtunoasă. Important este să știm a striga după ajutorul lui Dumnezeu. Mâna Lui tot timpul este întinsă spre noi. (…) Dumnezeu întinde mâna spre noi, dar nu întinde ca să cerșească ceva, ci ca noi să cerșim ajutorul Lui și să ne prindem de mâna lui Dumnezeu, ca să ne ia în brațele Sale”, a spus ierarhul.

La momentul împărtășirii, numeroși credincioși, împreună cu copiii prezenți, s‑au apropiat cu evlavie de Sfânta Împărtășanie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale.