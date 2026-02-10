Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Un articol de: Andrei Fărcaş - 10 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor, duminică, 8 februarie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde a săvârșit Sfânta Liturghie.

Cuvântul de învăţătură adresat de ierarh credincioșilor s‑a referit la Evanghelia Duminicii Întoarcerii fiului risipitor, menţionând că poporul ales este reprezentat în această pildă de fiul cel mare, care a fost fidel tatălui, în timp ce fiul cel mic îi reprezintă pe cei dintre păgâni, care nu au stat lângă Dumnezeu și nu au păzit poruncile Lui.

„Și atunci, Mântuitorul aici vrea să arate că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe toți oamenii. În primul rând pe cel pierdut, oaia cea rătăcită sau pierdută”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Iustin i‑a îndemnat pe cei prezenţi să trăiască în mod responsabil: „Tot ce avem, am primit de la Dumnezeu și împreună cu El trebuie să chivernisim darurile pe care ni le‑a dat, să le înmulțim, să le sporim, să dăruim din ce ne‑a dat, să nu fim egoiști, să dăruim celorlalți, dacă nu avem lucruri materiale, dăruim un zâmbet, o privire cu drag, o vorbă bună, o rugăciune, iertare și împăcare sunt darurile pe care le putem toți să le avem la îndemână. Și pentru acestea vom primi răsplata”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, și Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de prof. muzicolog Paula Bondre.

 

