Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor, duminică, 8 februarie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde a săvârșit Sfânta Liturghie.

Cuvântul de învăţătură adresat de ierarh credincioșilor s‑a referit la Evanghelia Duminicii Întoarcerii fiului risipitor, menţionând că poporul ales este reprezentat în această pildă de fiul cel mare, care a fost fidel tatălui, în timp ce fiul cel mic îi reprezintă pe cei dintre păgâni, care nu au stat lângă Dumnezeu și nu au păzit poruncile Lui.

„Și atunci, Mântuitorul aici vrea să arate că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe toți oamenii. În primul rând pe cel pierdut, oaia cea rătăcită sau pierdută”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Iustin i‑a îndemnat pe cei prezenţi să trăiască în mod responsabil: „Tot ce avem, am primit de la Dumnezeu și împreună cu El trebuie să chivernisim darurile pe care ni le‑a dat, să le înmulțim, să le sporim, să dăruim din ce ne‑a dat, să nu fim egoiști, să dăruim celorlalți, dacă nu avem lucruri materiale, dăruim un zâmbet, o privire cu drag, o vorbă bună, o rugăciune, iertare și împăcare sunt darurile pe care le putem toți să le avem la îndemână. Și pentru acestea vom primi răsplata”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, și Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de prof. muzicolog Paula Bondre.