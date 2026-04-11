Sfânta Lumină a ajuns în România

Lumina Sfântă, coborâtă la Ierusalim în jurul orei 14:13, a fost adusă în România de o delegație a Patriarhiei Române, condusă de părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Aeronava care a transportat Sfânta Lumină a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” astăzi, 11 aprilie 2026, la ora 18:56.

Delegația care a adus Sfânta Lumină a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ierarhul a primit Sfânta Lumină și, cu acest prilej, a oferit o declarație de presă în Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni, în care a evidențiat rolul luminii ca simbol al speranței, al credinței și al comuniunii dintre oameni.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și în acest an, Sfânta Lumină de la Mormântul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos de la Ierusalim a fost adusă, prin grija și osteneala părintelui arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte, spre a fi oferită delegațiilor eparhiilor Bisericii noastre prezente la Aeroportul Internațional «Henri Coandă» din București. Taina Luminii, asemenea lui Hristos, care S‑a jertfit pentru noi oamenii, este prezentată de Biserică printr‑un simbol deosebit de smerit și de simplu, prin lumânare sau prin candelă. Este o lumină care trăiește în virtutea sacrificiului Său, care oferă lumină atunci când se dăruiește pe sine. Lumina, în general, este fundamentul vieții și al cunoașterii. Ea deschide calea către comuniune, către adevăr și către libertate. Întunericul ascunde și rătăcește, lumina descoperă, unește și aduce pace. De aceea, lumina rămâne semnul vizibil al lucrării lui Dumnezeu, care a zis: «Să fie lumină!». Astăzi, Biserica ne cheamă să primim nu doar o lumină, ci pe Lumina cea adevărată, pe Hristos Cel înviat, Care luminează nu doar ochii, ci inimile noastre, nu doar calea, ci însăși viața noastră. Rămâne pentru noi chemarea de a fi lumină în lume, după cuvântul Domnului: «Voi sunteți lumina lumii (…). Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri (Matei 5, 14‑16)»”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a împărțit Sfânta Lumină reprezentanților protopopiatelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și delegațiilor eparhiilor din țară.

Ulterior, de la Aeroportul Internațional Otopeni, delegația condusă de Episcopul‑vicar patriarhal s‑a îndreptat către Catedrala Patriarhală din București, unde Sfânta Lumină urmează să fie primită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române o va dărui credincioșilor prezenți la slujba din noaptea Sfintelor Paști.