Sfântul Cuvios Dometie și sfânta sa mamă, cinstiți la Târlele Filiu

Într‑o atmosferă de aleasă bucurie duhovnicească, luni, 6 iulie, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost prăznuit pentru prima dată alături de mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Acest moment istoric a fost marcat și în satul Târlele Filiu din județul Brăila printr‑un bogat program liturgic, cultural și educațional, o aleasă ofrandă adusă pe meleagurile unde familia celor doi sfinți și‑a petrecut cea mai mare parte a vieții.

Ziua a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul” din satul natal al celor doi sfinți cuvioși, în prezența clericilor din Protopopiatul Făurei, a preoteselor și a mai multor copii și credincioși.

În continuare, tot în lăcașul de cult, au avut loc și lucrările conferinței semestriale pastoral‑misionare a clericilor din acest protopopiat, pusă sub genericul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. În cuvântul său, pornind de la simbolismul profund al naturii înconjurătoare din aceste locuri, chiriarhul a evocat exemplul luminos al familiei creștine a celor doi sfinți.

„Mare bucurie și binecuvântare ne‑a oferit Dumnezeu, astăzi, prin această întreită sărbătoare într‑un sat modest, Târlele Filiu, un loc înconjurat de bogăția raiului: verdele mai frumos ca oricând al câmpului, auriul grâului - asemenea pâinii scoase din cuptor și strălucirii sfintelor moaște ale celor doi sfinți care au frământat acest pământ -, precum și galbenul înfocat al lanurilor de floarea‑soarelui. Din rodul acesteia, untdelemnul va arde în candele pentru a străjui chipurile celor două flori pururea pline de mireasma sfințeniei, așezate de acum în chivotul lor, biserica din acest sat. Tot în aceste locuri, în anii 1960, Sfântul Dometie a construit o casă țărănească adecvată nevoilor mamei sale, ajunsă la o vârstă înaintată. Această locuință a devenit, în timp, Casa memorială «Sfântul Părinte Dometie», iar începând de astăzi este închinată și Sfintei sale maici, Filotimia. Devenită o adevărată casă‑școală a tradiției, aceasta amintește de o familie profund credincioasă, binecuvântată cu 12 copii”, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Casian.

De asemenea, ierarhul a numit întrunirea preoților din Protopopiatul Făurei „începutul unei școli a familiei creștine, a comuniunii și a tradiției, care are doi dascăli cerești și pământești, apreciați în egală măsură de oamenii din aceste locuri: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama sa”.

Pentru implicarea susținută în lucrările de înfrumusețare a lăcașului de cult și pentru rodnica activitate administrativ‑gospodărească, Înaltpreasfințitul Părinte Casian i‑a acordat preotului paroh Radian Spânu rangul de iconom. Părintele Radian a reușit să transforme parohia într‑un adevărat loc de pelerinaj și de inspirație pentru tânăra preoțime din aceste locuri, devenind un model de evlavie față de sfinții ctitori de la Târlele Filiu.

În continuarea programului, cei prezenți au vizionat filmul documentar realizat de TRINITAS TV cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Proiecția a readus în sufletele participanților bucuria evenimentului desfășurat în urmă cu o săptămână la Mănăstirea Râmeț. Totodată, s‑a decis ca spațiul fostului Cămin cultural din sat, care a găzduit vizionarea, să fie transformat într‑un centru dedicat educației creștine a copiilor din zonă și promovării tradițiilor autentice ale satului românesc.

La finalul evenimentelor, chiriarhul Dunării de Jos a mers în pelerinaj la Casa memorială a sfinților, „o capodoperă a unei familii care ne‑a dat oameni ai Bisericii, lucrători harnici și mai ales sfinți”, rodul unei lucrări începute în anul 2001 de familia Manolache. În acest loc, cei prezenți au putut admira mărturii vii ale vieții celor doi sfinți: colecții de fotografii familiale, copii ale diplomelor de studii și volume biografice, precum și veșminte preoțești, icoane și obiecte artizanale.