Sfântul Dumitru Stăniloae, ocrotitorul unei biserici din Brăila

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 13 Octombrie 2025

Credincioşii din municipiul Brăila au trăit duminică, 12 octombrie, momente de bucurie duhovnicească prin participarea la sfinţirea Bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”, care l‑a primit ca ocrotitor ceresc şi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat mai întâi Sfânta Liturghie şi apoi slujba de sfinţire, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor din orașul Brăila şi a unor grupuri de copii de la şcolile din cuprinsul acestei parohii.

În cadrul Sfintei Liturghii, mai mulţi copii şi credincioşi au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

Înaltpreasfinţia Sa a tâlcuit în cuvântul de învățătură cele două pericope evanghelice în care ni se prezintă Pilda semănătorului și Rugăciunea Mântuitorului. De asemenea, a vorbit despre importanţa lăcaşului de închinare din comunităţile creştine, explicând totodată semnificaţia momentelor ce alcătuiesc slujba de sfinţire a unei biserici.

După slujbe, credincioşii au trecut, după tradiţie, prin Sfântul Altar şi au sărutat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

La final, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru finalizarea lucrărilor de construcţie şi înfrumuseţare a bisericii, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian i‑a oferit preotului paroh Ştefănel‑Tomiţă Brangă rangul de iconom stavrofor, iar preotului coslujitor Florin‑Marius Grecu, rangul de sachelar.

Totodată, donatorii şi binefăcătorii acestui sfântul lăcaş au primit din partea ierarhul locului diplome de ctitor.

 

 

